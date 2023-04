Exodus buitenlanders uit door oorlog verscheurd Soedan gaat door

Geëvacueerden arriveren in Jordanië. Beeld EPA

Buitenlandse regeringen gingen maandag door met het evacueren van hun burgers uit het door oorlog verscheurde Soedan. De uittocht begon in de nacht van zaterdag op zondag toen Amerikaanse commando’s met helikopters Amerikaanse diplomaten en hun familieleden ophaalden uit het Afrikaanse land. Daarna kwam de exodus op gang.

Militaire vliegtuigen van onder meer Duitsland, Frankrijk en Japan vlogen af en aan. Ook dirigeerden verschillende landen marineschepen naar de havenstad Port Sudan, om daar mensen op te halen. De buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Josep Borrell, meldde gisteren aan het einde van de middag dat ruim 1200 EU-burgers in veiligheid waren gebracht.

Mariniers voor de beveiliging

Ook Nederland voerde met militaire Hercules-toestellen evacuatievluchten uit. De eerste vlucht vond plaats in de nacht van zondag op maandag, de tweede maandag overdag. Er waren mariniers aan boord voor de beveiliging.

Hoeveel Nederlanders in veiligheid zijn gebracht, was maandag aan het einde van de dag onduidelijk. Rond het middaguur stond de teller op ‘ongeveer zestig’, van wie vijftien dankzij de eerste Nederlandse Herculesvlucht. Een handvol Nederlanders was door een Frans toestel geëvacueerd en enkele tientallen vlogen met de Duitsers mee.

Nederland wil nog meer eigen vluchten uitvoeren, maar waarschuwt dat het van de strijd afhangt of dit mogelijk is. “Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog mogelijk is om mensen via deze complexe en risicovolle operatie te evacueren,” aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Het wordt steeds lastiger om Nederlanders in Soedan te bereiken. Problemen met de telefoon- en internetverbindingen in het land nemen toe.”

Premier Mark Rutte prees de Nederlandse troepen, die de operatie volgens hem onder ‘onvoorspelbare omstandigheden’ uitvoerden. “Zij hebben ongelooflijk werk verricht,” twitterde de premier.

Verwijten aan bemiddelaars

Voor veel Soedanezen is de luchtbrug een angstaanjagend signaal dat buitenlandse regeringen meer geweld verwachten. Voordat de strijd begon, probeerden westerse diplomaten te bemiddelen tussen de Soedanese president Abdel Fattah al-Burhan, die het bevel voert over het reguliere leger, en vicepresident Mohamed Hamdan Dagalo, die beschikt over zijn eigen grote militie, de Rapid Support Forces.

Nu het tot strijd tussen de twee is gekomen, en de buitenlandse diplomaten het land ontvluchten, leidt dat hier en daar tot verwijten aan het adres van de bemiddelaars. “Jullie hebben ons in deze puinhoop gestort en nu vliegen jullie binnen om je vrienden en verwanten (degenen die er toe doen) op te halen en ons achter te laten met deze twee moordende psychopaten,” twitterde de Soedanese oud-journalist Dallia Mohamed Abdelmoniem.

To the western negotiators: you put us in this mess & now you’re swooping in to take your kinfolk (the ones that matter) & leaving us behind to these two murdering psychopaths

I’m logging off. Bc I don’t know what’s going to happen next & I’d rather be w family than provide news — dalliasd (@dalliasd) 23 april 2023

Voor de meeste Soedanezen is vluchten geen optie. Wie wel kans ziet en het zich kan veroorloven, trekt bijvoorbeeld naar het westelijke buurland Tsjaad, of maakt de lange tocht over de weg naar noorderbuur Egypte. Maar de meeste inwoners van Khartoem en tweelingstad Omdurman aan de overzijde van de Nijl, waar de afgelopen dagen zwaar werd gevochten, houden zich schuil in hun huizen.

De burgeroorlog, die ruim een week geleden begon, heeft inmiddels aan zeker 420 mensen het leven gekost. Maar het vermoeden is dat het werkelijke dodental een stuk hoger is.