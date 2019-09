Exitpoll Israel: premier Netanyahu niet langer de grootste

In Israël is volgens de eerste exitpolls het centrumlinkse blok Blauw en Wit met 34 zetels nipt de grootste geworden bij de verkiezingen. De Likud-partij van de huidige premier Benjamin Netanyahu krijgt er 33. In totaal zijn er 120 zetels te verdelen in het Israëlische parlement.