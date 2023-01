Executie Alireza Akbari brengt betrekkingen Iran en westerse landen tot nieuw dieptepunt

Iraanse Revolutionaire Garde aanmerken als terroristische organisatie

De Britten en de Europese Unie gaan samen proberen de Iraanse Revolutionaire Garde aan te merken als terroristische organisatie. Aanleiding is zowel de executie van Alireza Akbari, waarvoor de Garde verantwoordelijk wordt gehouden, als het aanhoudende geweld tegen demonstranten in Iran.

De Amerikanen zetten de Garde al eerder op hun lijst van terroristische organisaties, ook vanwege haar bemoeienissen in Syrië, Libanon en Irak. De Tweede Kamer heeft er onlangs in een motie bij het kabinet op aangedrongen zich binnen de EU sterk te maken voor deze straf voor de Revolutionaire Garde. Alleen Forum voor Democratie is hierop tegen.

De Revolutionaire Garde werd in 1979 in het leven geroepen door ayatollah Khomeini, nadat die de macht had overgenomen van de sjah. Ze kreeg nadrukkelijk niet als opdracht om Iran te beschermen (dat is aan het gewone leger), maar wel de islamitische revolutie. Samen met Ali Khamenei, de huidige hoogste religieuze leider van het land, maakt de Garde in Iran de dienst uit. Sommige analisten gaan nog verder: er is maar één baas in Iran, en dat is de Garde.

Schattingen van het ledenaantal van de Garde schommelen tussen de 150.000 en 250.000 man. Net als het gewone leger heeft de Garde grondtroepen, vliegtuigen en schepen. Ze heeft bovendien de supervisie over Irans strategische wapens, en is sinds vorig jaar ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de nucleaire installaties.

De Garde, die nu onder leiding staat van Hossein Salami, speelde onder meer een grote rol bij het neerslaan van eerdere protesten in 1999 en 2009. Ze deed dat op een keiharde manier, en waarnemers zien dat de mate van geweld de laatste jaren alleen maar toeneemt. Zo werden in 2019 tijdens demonstraties in de stad Mahshahr (aan de Perzische Golf, vlakbij Koeweit) 180 jongeren gedood.

Volgens de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Activists News Agency (HRANA) zijn er de afgelopen maanden in Iran zeker 522 mensen omgekomen bij protesten tegen de regering. Onder de doden zouden onder anderen 70 minderjarigen zijn en 68 agenten en soldaten. Ook zouden er bijna 20.000 mensen zijn opgepakt. Tot nu toe hebben 4 demonstranten de doodstraf gekregen.

Mark van Assen