Ex-topbankier Draghi wordt nieuwe premier Italië

Mario Draghi. Beeld REUTERS

Mario Draghi volgt Giuseppe Conte op, wiens regering eind januari viel. Toen bleek dat het Conte niet zou gaan lukken om een nieuw kabinet te vormen, vroeg de Italiaanse president Sergio Mattarella aan Draghi om een poging te wagen.

Dat is de voormalig baas van de Europese Centrale Bank vrijdag gelukt, na een week onderhandelen met verschillende partijen. Het nieuwe kabinet bestaat uit een mix van politici en partijloze experts die Italië kunnen helpen de coronacrisis door te komen. De nieuwe ministers worden zaterdag om 12.00 uur beëdigd.

Draghi, ook wel Super Mario genoemd, slaagde erin vrijwel alle partijen in het parlement mee te krijgen. Ook de grootste Italiaanse partij, de Vijfsterrenbeweging (M5S), sprak haar steun uit voor de aanpak van de 73-jarige econoom.

Het kabinet van Conte wankelde al enige tijd, nadat coalitiepartij Italia Viva eruit was gestapt. Daarmee verloor de regering de meerderheid in het parlement. De reden van de breuk was onenigheid over de besteding van Europees geld uit het coronaherstelfonds.