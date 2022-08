Ex-Sovjetleider Michail Gorbatsjov overleden

Michail Gorbatsjov in 1991. Beeld AFP

De persbureaus Tass, Ria Novosti en Interfax citeren alle het ziekenhuis waarin de Rus voor behandeling was. Oud-Sovjetleider Michail Gorbatsjov, de laatste president van de Sovjet-Unie, leed volgens de Russische nieuwswebsite Mash aan een nierziekte, meldde de site in juni. De 91-jarige zou hemodialyse krijgen, een behandeling waarbij een machine het bloed zuivert. Mash schreef dat de gezondheidsproblemen van Gorbatsjov van tijd tot tijd opspeelden.

De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekendgemaakt.

Nobelprijs voor de vrede

Gorbatsjov sloot meerdere ontwapeningsakkoorden met de Verenigde Staten en het Westen. Hij geldt als hervormer van de alleenheersende communistische partij van de Sovjet-Unie. Dat leidde tot het einde van de Koude Oorlog, de eenwording van Duitsland en uiteindelijk ook tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

“Hij heeft de deuren open gedaan, de wapenwedloop beëindigd, de muur naar beneden gehaald en de vrijheid gegeven aan miljoenen en miljoenen mensen in de wereld,” beschreef journalist en ondernemer Derk Sauer hem in 2020. Sauer schoof dat jaar aan tafel bij talkshow Op1 om te praten over de nieuwe film Gorbachev. Heaven, waarin de oude leider wordt geïnterviewd in een villa even buiten Moskou. “Maar die villa was niet van hem,” zei Sauer. “Gorbatsjov is de enige van al die leiders die er niet rijk van is geworden.”

Gorbatsjov ontving in 1990 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was kort president, van maart 1990 tot eind december 1991. Maar daarvoor was hij vanaf 1985 de machtige secretaris-generaal van de communistische partij. Met zijn nieuwe beleid maakte hij Russische begrippen wereldwijd bekend, zoals glasnost (openheid) en perestrojka (hervorming).

