Ex-Miss France in de fout: ‘verdacht’ appartement aangenomen van Gabonese dictator

Sonia Rolland is aangeklaagd, maar zegt onschuldig te zijn. Beeld Getty Images

Sonia Rolland is aangeklaagd wegens corruptie, ontvreemding van overheidsgeld en misbruik van openbare middelen. Zelf zegt ze onschuldig te zijn.

Rolland werd na haar missverkiezing in 2000 een wereldberoemde Française. “Vanwege mijn Afrikaanse wortels werd ik door veel Franstalige landen in Afrika benaderd,” vertelde ze tijdens een politieverhoor, waarvan de inhoud uitlekte in de krant Le Parisien.

Ze werd in Gabon uitgenodigd om mee te werken aan het opzetten van een Miss Gabon-verkiezing. “Daar ontmoette ik presidentsvrouw Edith Bongo. Daar groeide een vriendschap uit. Later ontmoette ik ook Omar Bongo.”

Mede-eigenaar van een onroerend goed-bv

In 2002 zou de Gabonese first lady een cadeau hebben beloofd aan Rolland. Het jaar erna werd Rolland gebeld door een notaris in Parijs. Die vertelde wat het cadeau was: ze was mede-eigenaar geworden van een onroerend goed-bv. En dat bedrijf was weer eigenaar van een appartement in Parijs.

Het ging om een appartement in een van de duurste wijken van de stad, met een geschatte waarde van 640.000 euro. Miss France mocht het hebben. “Weet u hoe dat appartement betaald was?” vroeg de politie aan Rolland. “Ik heb geen idee,” antwoordde ze.

Dictator Omar Bongo bleek een bedrijf te hebben, Atelier 74, waarmee hij twintig jaar lang allerlei verdachte aankopen deed, aldus de Franse autoriteiten. Dat bedrijf bleek de échte eigenaar van Rollands nieuwe Parijse stulp.

Witwassen op grote schaal

Bongo belegde tussen 1990 en 2009 zo’n 40 miljoen euro via Atelier 74. Vermoedelijk werd op die manier op grote schaal geld witgewassen. Gabon stond lang bekend als een van de meest corrupte landen in Afrika. Omar Bongo was er president en ook lange tijd alleenheerser: tussen 1967 en 2009, het jaar dat hij overleed.

Le Parisien publiceerde een overzicht van de eigendommen van Bongo en daarop staat ook nog een ander huis in Parijs (van 20 miljoen euro), een villa in Nice (11 miljoen euro) en juwelen (3,8 miljoen). Die huizen en andere bezittingen ‘schonk’ hij niet alleen aan Rolland, maar ook aan enkele van zijn 54 kinderen.

Vier van die kinderen zijn in Frankrijk aangeklaagd wegens corruptie. De Franse bank BNP Paribas is ook officieel als verdachte bestempeld.

Sonia Rolland laat via haar advocaat weten nooit op de hoogte te zijn geweest van mogelijke corruptie of malversaties rond haar cadeau. “Ze erkent dat ze naïef is geweest, maar heeft zelf nooit de wet overtreden.”