Ex-huurling herkent collega’s in onthoofdingsvideo: ‘Oorlogsmisdaad is Russisch staatsbeleid’

Oproep op een billboard in Moskou om zich aan te sluiten bij het Wagner-huurlingenleger. Beeld ANP / EPA

Volgens Vladimir Osetsjkin, de oprichter van de Russische mensenrechtenorganisatie Gulagu.net, heeft Medvedev geen twijfel over wie de daders zijn. “Hij heeft de video enkele keren bekeken en herkent zijn voormalige collega’s, strijders van het Wagner-huurlingenleger.” De video werd deze week gepubliceerd op het YouTubekanaal van Kremlincriticus Michaïl Chodorkovski.

Medvedev zou de daders hebben geïdentificeerd vanwege ‘karakteristieke roepnamen en hun manier van spreken’. Medvedev vluchtte na zijn desertie naar Noorwegen, waar hij in januari werd gearresteerd. Hij kwam later weer vrij, maar belandde in de cel in Zweden.

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba gedraagt Rusland zich op het slagveld erger dan Islamitische Staat. Die terreurgroep schokte destijds de wereld met video’s van onthoofdingen in Irak. Koeleba noemde het absurd dat juist Rusland momenteel voorzitter is van de VN-Veiligheidsraad. “De Russische terroristen moeten uit Oekraïne en uit de VN worden geschopt en verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.” Koeleba wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag ook deze zaken onderzoekt.

Schreeuwende krijgsgevangene

De video met gruwelijke beelden dook dinsdagavond op verschillende sociaalnetwerksites op. Het filmpje, dat één minuut en veertig seconden duurt, lijkt te tonen hoe een nog levende en schreeuwende Oekraïense krijgsgevangene door een gemaskerde Russische soldaat met een mes wordt onthoofd. De moordenaar draagt witte linten om zijn benen, een identificatieteken dat Russische soldaten gebruiken.

Het slachtoffer draagt een gele hoofdband wat een identificatiesymbool is van Oekraïense troepen. Zijn uniform lijkt op dat van de Nationale Garde van Oekraïne. De video, die veel rondgaat op pro-Russische Telegramkanalen, is aan de groene omgeving te zien vermoedelijk niet recent opgenomen, maar mogelijk afgelopen zomer of het late voorjaar van 2022, aldus experts.

Andri Ioesov van de Oekraïense militaire inlichtingendienst (HUR) weet zeker dat het gaat om een ‘executie door de bezettingsmacht’. “Dit is weer een flagrante schending van alle normen en regels van oorlog. Om nog maar te zwijgen van de Geneefse Conventies, het internationaal humanitair recht.”

Volgens Ioesov hebben de Oekraïense autoriteiten een onderzoek geopend. “De beul is niet de enige schuldige: het plaatsen van deze video getuigt van een beleid van oorlogsmisdaden, het is een staatsbeleid.” Dit beleid heeft volgens hem twee doelstellingen. Aan de ene kant is het ‘een poging om te demoraliseren en paniek te zaaien in de Oekraïense gelederen’. En aan de andere kant zou het ook de bedoeling zijn ‘door het tonen van openbare wreedheid, van martelingen en executies, om hun eigen strijders te terroriseren’. “De beelden zeggen: ‘denk er niet aan je over te geven’.”

‘Russische beesten’

De Oekraïense president Zelensky sprak van 'Russische beesten’ en vroeg de wereld woensdag te reageren op twee video’s die inmiddels op sociale media rondgaan. “Er zijn sommige dingen die niemand in de wereld kan negeren: hoe gemakkelijk deze beesten doden. Deze video van de moord op een Oekraïense gevangene moet de wereld gezien hebben. Deze video is Rusland zoals het is.”

Hij vervolgde: “Het is geen toeval. Het gebeurde eerder. Zo was het in Boetsja. Duizenden keren. Iedereen zou moeten reageren. Elke leider. We kunnen niet wachten tot het vergeten is. Allen zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de wet. De terreur moet verliezen.”

In een tweede filmpje liggen twee – waarschijnlijk – Oekraïense soldaten naast een kapotgeschoten voertuig. Hun handen zijn afgehakt. Ook deze video zou weer afkomstig zijn van Wagnerhuurlingen.

Berechting van oorlogsmisdaden

De echtheid van de schokkende beelden is moeilijk te controleren, maar de Oekraïners twijfelen daar niet aan. De Russische woordvoerder Dmitri Peskov had ze ook gezien. “Het gaat om gruwelijke beelden maar in deze wereld van fakes moeten we zeker zijn van de echtheid,” aldus Peskov.

De VN-missie in Oekraïne is geschokt door de beelden. De Europese Unie heeft eraan herinnerd dat er wordt gewerkt aan de vervolging en berechting van plegers van oorlogsmisdaden, maar de EU heeft verder geen informatie over de echtheid van de video's waarop ook lijken van krijgsgevangenen te zien zouden zijn.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 12 april 2023