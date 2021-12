Ex-bondskanselier Kurz stopt met politiek: mogelijk hangen hem nog vervolgingen boven het hoofd

Er lopen nog wel meerdere onderzoeken naar Kurz. Beeld EPA

Het gonsde donderdag al de hele ochtend van de geruchten in de Oostenrijkse media, en om half twaalf werden die bevestigd: Sebastian Kurz stapt uit de politiek. De ex-kanselier kondigde dat zelf aan tijdens een persconferentie, die live op zijn Facebookprofiel werd uitgezonden. “Het was een eer om onze republiek tien jaar lang te mogen dienen,” zei Kurz. “Maar nu maak ik tijd voor mijn gezin, voor mijn vrouw en kind.”

Het kwam als een enorme verrassing: de 35-jarige Kurz staat bekend als wonderboy van de Oostenrijkse politiek, en als iemand voor wie de politiek juist alles was; hij maakte zelfs zijn rechtenstudie niet af, zo ongeduldig was hij als twintiger om de politieke arena te betreden. In het decennium daarop maakte Kurz in recordtempo politiek carrière: op zijn 27ste werd hij de jongste Oostenrijkse minister ooit, op zijn 31ste werd hij beëdigd als de jongste bondskanselier die het Alpenland ooit gezien had.

Tegelijkertijd bevond Kurz zich inmiddels in nogal moeilijk vaarwater. Hij raakte verwikkeld in enkele corruptieschandalen, en zag zich daarom in oktober genoodzaakt terug te treden als kanselier. Zijn eens frisse imago liep een flinke smet op.

Oostenrijkse Poetin

Toch waren er vooralsnog geen tekenen dat hij de politiek zou gaan verlaten: Kurz bleef fractievoorzitter van zijn partij, de ÖVP, en zijn opvolging als bondskanselier door partijgenoot Alexander Schallenberg leverde hem in Oostenrijk vergelijkingen op met de Russische president Poetin – toen die in 2008 het stokje doorgaf aan Medvedev, terwijl Poetin achter de schermen de macht leek te behouden.

Maar die vergelijkingen blijken nu dus ongegrond: Kurz’ afscheid van de politiek lijkt écht de allerlaatste aflevering te zijn van ‘House of Kurz’ – zoals de vele spannende ontwikkelingen al een tijdje genoemd worden. Ook Schallenberg kondigde gisteren zijn aftreden aan, hij vindt dat een nieuwe partijvoorzitter ook kanselier moet worden.

Er lopen nog wel meerdere onderzoeken naar Kurz: hij wordt ervan beschuldigd een valse verklaring afgelegd te hebben tijdens het corruptieschandaal Ibizagate, waardoor de extreemrechtse politicus Strache af moest treden. Ook loopt een onderzoek naar een affaire in 2016, waarbij Kurz samen met een kliek van bondgenoten een krant overheidsgeld zou hebben betaald om vertekende peilingen te publiceren die suggereerden dat de ÖVP toe was aan een nieuwe leider: Kurz.

“Als bondskanselier moet je elke dag zo veel beslissingen nemen, dat je weet dat je ook verkeerde beslissingen zal nemen,” zei Kurz tijdens zijn toespraak, geëmotioneerd. “De afgelopen maanden moest ik me vooral verdedigen tegen allerlei beschuldigingen. Politiek is zo niet langer de strijd om de beste ideeën.”