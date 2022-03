Evacueren burgers uit Marioepol niet gelukt. Oekraïne wil dat niet, aldus Poetin

Marioepol in Oekraïne afgelopen vrijdag. Beeld AP

Voor het weekend leek het erop dat de bevolking via corridors een uitweg uit de zwaar getroffen stad werd geboden. Maar volgens Oekraïne gingen de beschietingen van de Russen op de overeengekomen route desondanks gewoon door. Pro-Russische rebellen uit Donetsk zeiden zondag 300 mensen uit de omsingelde stad te hebben gered, ondanks pogingen van Oekraïense ‘nationalisten’ de evacuatie te beletten.

Ook de Russische president Poetin beweerde zondag dat de Oekraïense leiders willen voorkomen dat burgers de stad verlaten. Ze zouden worden ingezet als menselijk schild tegen een grote aanval van de Russische troepen. Volgens Poetin wordt Marioepol, dat een half miljoen inwoners telt en al vijf dagen zonder stroom en bijna zonder water zit, verdedigd door extreemrechtse milities die ook hebben gevochten in de burgeroorlog die sinds 2014 in het oosten van Oekraïne woedt.

Burgerdoelen

Ondertussen komen steeds meer steden onder vuur te liggen van de Russische strijdkrachten, die zich vooral op burgerdoelen lijken te richten. Dat wordt bevestigd door de Britse militaire inlichtingendienst. Vanwege het ongekend felle verzet van het Oekraïense leger proberen de Russen nu steden als Charkov en Tsjernihiv te omsingelen en uit te roken.

De militaire dienst vergelijkt de Russische tactiek met hun aanpak tijdens militaire acties in Tsjetsjenië in 1999 en Syrië in 2016. Ook toen werden dichtbevolkte, stedelijke gebieden zowel via de lucht als de grond aangevallen. Rusland ontkent nog steeds dat het zich ook op stedelijke gebieden richt.

Een Oekraïense militair loopt langs de lichamen van een familie die om is gekomen bij beschietingen door het Russische leger in de Oekraïense stad Irpin. Beeld Europa Press via Getty Images

Tot dusver zijn Russische troepen vooral in het zuiden ver opgerukt, maar ze hebben slechts twee plaatsen feitelijk ingenomen: Berdjansk en Cherson, waar inwoners zaterdag uit protest de straat op gingen.

Voorts wordt er hevig slag geleverd om de noordoostelijke stad Soemi. In het front ten noorden van de hoofdstad Kiev lijkt op de tiende dag van de oorlog weinig beweging te zitten. Een enorme colonne Russische legervoertuigen is er al dagen gestrand of wacht op bevoorrading of instructies. Het Oekraïense leger claimt dat Rusland van plan is de dam van de waterkrachtcentrale van Kaniv te veroveren. De dam ligt ongeveer 150 kilometer ten zuiden van Kiev aan de rivier de Dnjepr.

Volgens de VN zijn in tien dagen 351 burgers gedood in de oorlog. De Oekraïense regering spreekt van 2000 doden. Aan Russische zijde zouden volgens Oekraïne 11.000 soldaten zijn omgekomen.