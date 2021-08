Evacuatiemissie VK en VS uit Afghanistan lijkt voorbode van val Kabul

Afghanen die voor de VS hebben gewerkt, proberen in een internetcafé in Kabul een aanvraag rond te krijgen voor een visum. Beeld Getty Images

Voor de camera houdt president van de VS Joe Biden nog altijd vol dat het Afghaanse nationale leger in staat moet zijn de Taliban af te houden. Maar hoe gespannen de Amerikanen achter gesloten deuren de ontwikkelingen gadeslaan in Afghanistan is gisteren wel duidelijk geworden.

Weken voordat de Verenigde Staten van plan zijn de laatste troepen uit het land te halen, kondigden de Amerikanen en het Verenigd Koninkrijk aan nieuwe troepen naar Kabul te sturen. Niet om alsnog te vechten tegen de Taliban, maar om (ambassade)personeel dat nog in de hoofdstad is veilig te evacueren. Het lijkt een spoedoperatie te worden. Het Pentagon zendt de aanzienlijke hoeveelheid van 3000 troepen dit etmaal nog die kant op. Het VK stuurt 600 troepen. Nog eens extra 3500 Amerikaanse soldaten worden naar bondgenoot Koeweit ­gestuurd, voor het geval de situatie nog verder uit de hand loopt.

Geen verrassing

De aankondiging komt op het moment dat de Taliban razendsnel terrein winnen in het land. Sinds de Amerikanen en de Navo-troepen de aftocht hebben ingezet, valt de ene na de andere regio in handen van de jihadisten. In krap een week tijd hebben de Taliban 13 van de 34 regiohoofdsteden onder controle gekregen, waaronder gisteren de een na grootste stad Kandahar.

De vaart waarmee de Taliban, die voor de westerse invasie de scepter in Afghanistan zwaaiden, het land heroveren, is een tegenslag voor de Navo-bondgenoten. Maar het is volgens experts ook geen grote verrassing dat het door het Westen opgeleide Afghaanse leger overlopen wordt door de Taliban.

Het nationale leger is met 180.000 troepen viermaal zo groot als dat van de Taliban. Maar de jihadisten zijn sterk, zowel in vuurkracht als moraal. De door Pakistan gesteunde Taliban hebben wapens in overvloed, terwijl de loyaliteit van de Afghaanse troepen aan de regering van president Ashraf Ghani gering is. De Taliban weten iedere dag troepen los te weken door geld te geven of met vergelding te dreigen. Verhalen gaan rond dat Afghaanse militairen de wapens al neerleggen als de Taliban naderen.

Een jaar standhouden

De Amerikanen steunen hun Afghaanse bondgenoten nog met luchtaanvallen. Maar doordat de Taliban zich veelal ophouden in de huizen van burgers kan dit zware geschut ook niet effectief worden ingezet.

Inmiddels houdt het Amerikaanse leger er naar verluidt rekening mee dat Kabul op zeer korte termijn kan vallen. Op basis van anonimiteit zeiden Amerikaanse legerbronnen deze week tegen The Washington Post dat Kabul al in dertig dagen kan vallen, waar er eerder intern nog rekening mee gehouden werd dat de hoofdstad zeker een jaar stand zou moeten kunnen houden. Dat verklaart de spoedevacuatie.

Die operatie betekent volgens Pentagonwoordvoerder John Kirby overigens absoluut niet dat de Amerikanen op de grond door blijven vechten tegen de Taliban. Ook blijft de Amerikaanse ambassade volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken open, en hoeft de evacuatie volgens de woordvoerder van het ministerie niets af te doen aan de ‘langdurige relatie met de Afghaanse regering’. Voor zover daar nog wat van overblijft.

Nederland hoopt zijn ambassade ook zo lang mogelijk open te houden, maar treft wel voorbereidingen voor het geval ambassadepersoneel en militairen teruggehaald moeten worden. Dat zeiden ministers Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken en Ank Bijleveld van Defensie vrijdagochtend.

De laatste 650 Amerikaanse troepen die nu nog in Kabul verblijven moeten volgens Biden komende maand het land verlaten. De Navo-troepen, waaronder Nederlandse, volgen de lijn van de VS.