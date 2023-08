Evacuatiebevel bosbranden in westen van Canada uitgebreid: al 35.000 mensen opgeroepen

Rook verspreidt zich in een groot gebied rond de bosbranden in West-Kelowna. Beeld AFP

Er woeden liefst 400 bosbranden in British Columbia. Ze bedreigen onder meer de ruim 130.000 inwoners tellende stad Kelowna, gelegen tussen Vancouver en Calgary. In het nabijgelegen West-Kelowna, waar 36.000 mensen wonen, zijn al ‘een significant aantal’ huizen in vlammen opgegaan, en er komen nog moeilijke dagen aan, stellen de autoriteiten. Vrijdag werd in de provincie de noodtoestand uitgeroepen, nadat het vuur binnen een etmaal ruim honderd keer zo groot was geworden.

Ook zijn er reisbeperkingen ingevoerd. Zo mogen mensen in sommige delen van British Columbia geen hotels meer boeken voor niet-essentiële reizen. Doel is om voldoende plekken beschikbaar te houden voor gevluchte inwoners en voor hulpverleners en brandweerlieden. “De huidige situatie is grimmig”, waarschuwde Daniel Eby, premier van British Columbia. ,,Als je een evacuatiebevel krijgt, vertrek dan. En blijf alsjeblieft weg als je hier niet hoeft te zijn”. Eby heeft zaterdag contact gehad met de Canadese premier Justin Trudeau. De federale regering werkt nauw samen met de provincie en heeft toegezegd waar nodig hulpmiddelen te verstrekken.

Overgevlogen naar Calgary

Ook in andere delen van Canada woeden bosbranden. Voor alle ongeveer 20.000 inwoners van Yellowknife in de Northwest Territories werd eerder in de week al een evacuatiebevel afgegeven. Duizenden inwoners van de stad zijn inmiddels naar de stad Calgary in de provincie Alberta overgevlogen.

De Nederlandse ambassade in Ottawa roept Nederlanders in British Columbia en de Northwest Territories op om getroffen en bedreigde gebieden te vermijden, de lokale media in de gaten te houden en het advies van de lokale overheden op te volgen.

In totaal zijn in heel Canada op dit moment ruim duizend actieve natuurbranden. Het enorme land beleeft het ergste bosbrandenseizoen sinds jaren. Begin juni woedden de branden in het oosten, waaronder Quebec. De rook werd honderden kilometers zuidelijker geblazen en maakte dat de skyline van New York dagenlang compleet oranjegekleurd werd.

Opwarming

Volgens experts speelt klimaatverandering een rol bij de vele bosbranden. De opwarming resulteert erin dat het weer steeds frequenter heet en droog is, wat het risico op branden vergroot.

Om de informatievoorziening in de getroffen gebieden te verbeteren heeft de Canadese regering Meta, het moederbedrijf van Facebook, opgeroepen om de ban op het delen van nieuwsartikelen op Facebook en Instagram op te heffen. Deze ban stelde Meta in juni in, nadat het Canadese parlement een wet had aangenomen die het nieuwsmedia toestaat om een vergoeding te krijgen voor gedeelde nieuwsartikelen op Facebook en Instagram. “Wat Meta momenteel doet is volstrekt onacceptabel,” zei Pablo Rodrigueze, Canadees minister voor Transport. “We hebben gezien dat Canadezen gedurende deze noodsituatie geen toegang hebben gehad tot de cruciale informatie. Dus ik vraag Meta om haar beslissing terug te draaien en Canadezen toegang te geven tot nieuws op hun platformen.”