Evacuatie uit ijskoud Voltsjansk valt de bewoners zwaar: ‘Als er gas zou zijn, was ik gebleven’

Het grensdorp Voltsjansk, bevrijd door de Oekraïners, wordt nu vanuit Rusland beschoten. Vertrekken valt de inwoners zwaar. Beeld Michiel Driebergen

Alsof hij geen wielen maar ijzers onder zijn evacuatiebus heeft zitten – zo behendig en behoedzaam glijdt Oleksandr Pritsjodko over de ijzige landweggetjes. “Toen we vanuit Charkov vertrokken, wisten we niet dat het zulk slecht weer zou zijn,” zegt hij tegen de militair bij de controlepost, die zijn twijfels uit of de chauffeur de bestemming ooit halen zal.

Die bestemming, Voltsjansk, werd in september bevrijd door het Oekraïense leger. Sindsdien is het grensdorp een frontdorp. De grens is 5 kilometer verderop, en vanaf eigen grondgebied beschieten de Russen de tienduizend overgebleven bewoners. Ook bliezen de Russen na hun vlucht de gasleiding op. Die pijp loopt een stukje via Rusland, legt Pritsjodko uit, en is dus onmogelijk te repareren.

Geen verwarming

Nu de winter toeslaat, wordt Voltsjansk welhaast onleefbaar. Niet alleen is de plaats amper te bereiken, ook is er geen verwarming en kunnen de dorpelingen niet koken. “Je kunt moeilijk alleen rauwe wortels eten. Je zou tussen wat bakstenen een houtvuurtje kunnen stoken, maar dat is toch niks,” zegt Mikola Troebtsjaninov, een besnorde man van eind vijftig die op de heenweg naast de verslaggever de enige passagier is.

Een week geleden werd hij door Pritsjodko naar Charkov geëvacueerd. “Ik had geen zenuwen meer over,” legt hij uit. In de stad is het beter. “Er is water, gas, soms zelfs elektriciteit. En er is een luchtalarm. In Voltsjansk is geen alarm: daar loop je je huis uit en BOEM.”

Nu wil Troebtsjaninov toch even terug. Zijn buren in Voltsjansk hadden gemeld dat er een raket nabij zijn huis was ingeslagen. Ze hadden glasgerinkel gehoord. “Heb je iets meegenomen om de ramen af te dichten?,” vraagt Pritsjodko. “Ik heb plastic platen thuis,” antwoordt de evacué. “We moeten er eerst maar eens zien te komen,” zegt de chauffeur.

Chauffeur Oleksandr Pritsjodko evacueert bewoners uit Voltsjansk. Beeld Michiel Driebergen

Verwarmingsbuizen doorgezaagd

Je huis op stel en sprong verlaten is niet eenvoudig, vertelt Troebtsjaninov. Uit nervositeit had hij de verwarmingsbuizen botweg doormidden gezaagd, in plaats van ze netjes af te sluiten. Zo kon in elk geval het water weglopen zodat de leidingen niet bevriezen, want dan knappen ze en ben je nog verder van huis. Ook vergat hij de helft. “Ze zeiden dat ik slechts twee koffers mee mocht nemen. Dan verzamel je alles en neem je vervolgens niks mee.” Hij wil dekens en kussens ophalen, wat tassen met houdbaar voedsel en zijn curriculum vitae. Zo kan hij in Charkov op zoek naar werk.

Eenmaal in Voltsjansk, na vijf uur glijden en glibberen, druppelt de evacuatiebus vol met ouderen die weg willen. Zoals Joelia Demenkova (80), die paraat staat in haar bontjas en bontmuts, met stok, een grote koffer en een klein damestasje. “Het bleef stil vanaf het begin van de oorlog, maar nu beginnen ze te bombarderen,” zegt ze. Een dag eerder werd een vrouw in haar straat gedood. Zij had net haar koe gemolken en liep met de emmer vol melk over haar erf toen een granaatscherf zich in haar lichaam boorde. Bij de buurvrouw, die haar helpt met koffers pakken, vlogen de ruiten eruit.

Toch vlucht Demenkova niet vanwege de beschietingen. “Het is omdat ik bevroren ben. Als er gas zou zijn, was ik gebleven.” Als er geen elektriciteit is – meestal, dus – dan vriest het in huis zoals op straat, legt ze uit. Als er wél even elektriciteit was, verwarmde ze een enkel kamertje, maar dat kon ze dan niet verlaten en dus kon ze bijvoorbeeld geen thee maken. “Het is alsof je in het bos leeft. Ik hoop dat het in de stad beter is.”

Joelia Demenkova (80) in de evacuatiebus. Beeld Michiel Driebergen

Een plekje in Charkov

Chauffeur Pritsjodko benadrukt dat er een plekje voor haar is in Charkov. De stad is haar niet vreemd, want ze was er jarenlang lerares Russische en Oekraïense literatuur. Toen ze met pensioen ging, verruilde ze haar flatje voor dit huis, dat ‘net als in de stad’ voorzien is van een toilet binnenshuis. Ze bemoeit zich met de route. “Rijden we langs Stari Saltiv?” vraagt ze de chauffeur. “Nee, de brug is kapotgeschoten,” antwoordt Pritsjodko.

Intussen arriveert Troebtsjaninov bij het huis dat hij ooit eigenhandig bouwde. “De granaat kwam daar ergens neer,” wijst hij naar de naastgelegen akker. Hij opent het tuinhek en kijkt omzichtig om het hoekje. “Goddank, mijn huis staat er nog,” verzucht hij terwijl hij een kruis slaat. “Het is niet eens beschadigd. Goddank, goddank.”

Demenkova bekijkt zichzelf nog een keer in de staande spiegel in de gang. Ze strijkt haar kraag en zet haar mutsje recht. Ze weigert een hand, als ze door de sneeuw naar het tuinhekje stapt. Daar draait ze zich om en slaat ze op haar beurt een kruis. “Huisje, mijn huisje, wacht alsjeblieft op mij,” fluistert ze. Dan stapt ze in de evacuatiebus.