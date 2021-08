Evacuatie komt op gang, maar er kan nog veel misgaan in Kabul

Op het vliegveld van Kabul verdringen Afghanen zich om een vlucht te bemachtigen. Beeld AFP

Er kan nog veel misgaan bij de evacuaties uit Kabul. De Amerikaanse president Joe Biden zei het gisteren al, en vanochtend bleek ook maar weer eens hoe instabiel de situatie rond het Hamid Karzai vliegveld in Kabul is.

Van buiten het door westerse en Afghaanse troepen beschermde vliegveld opende een scherpschutter het vuur. Een Afghaanse militair werd fataal geraakt, nog eens drie raakten gewond. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval.

20 burgers omgekomen

Het vliegveld is de laatste plek in Afghanistan waar de Navo-bondgenoten de dienst uitmaken. Daarbuiten hebben de Taliban – met wie het Westen nu een soort werkrelatie onderhoudt voor de evacuatiemissie – grotendeels de macht. Maar er zijn ook andere jihadistische milities, zoals Islamitische Staat in de provincie Khorasan, die het hebben gemunt op de Afghaanse ‘collaborateurs’.

De evacuatievluchten vanuit Kabul werden vanwege de aanval kort gestaakt, terwijl dat evacueren, deze jongste tegenslag daargelaten, de afgelopen dagen juist eindelijk beter op gang is gekomen. Sinds de Taliban vorige week Kabul hebben ingenomen, halen westerse landen hun staatsburgers en Afghanen weg uit het land, maar dat verliep allesbehalve soepel. Duizenden wanhopige Afghanen verdringen zich al dagen voor het vliegveld, in de hoop meegenomen te worden en zeker twintig Afghaanse burgers zijn in de chaos omgekomen.

Extra militairen

Inmiddels zijn 340 Nederlanders en Afghaanse helpers veilig naar Nederland gehaald, maar daarmee is de evacuatiemissie nog lang niet klaar. Er verblijven nog honderden mensen met Nederlandse paspoorten in Afghanistan en Nederland wil – net als de andere westerse bondgenoten – nog eens honderden Afghaanse helpers met hun gezinnen hierheen halen. Om dat mogelijk te maken, heeft Defensie dit weekend extra militairen gestuurd naar Afghanistan.

De twijfel – en daarmee de spanning – groeit over of de VS en de Navo-bondgenoten Afghanistan wel voor het eind van deze maand zullen verlaten. Biden zei eerder dat alle Amerikaanse troepen uiterlijk 31 augustus het land verlaten hebben, maar opende gisteren de deur voor een verlenging van de reddingsmissie. Volgens de president wordt al gepraat met de Taliban over een nieuwe deadline en ook de Britse premier Boris Johnson drong daar openlijk bij Biden op aan. De Taliban lijken daar echter niet in mee te gaan. Een woordvoerder zei vanochtend tegen SkyNews dat 31 augustus ‘een rode lijn is’. “Als zij beslissen de bezetting voort te zetten, zal dat een reactie uitlokken.”