Europol lanceert lijst met meest gezochte vrouwelijke criminelen

Screenshot van de website Beeld Crime Has No Gender

Het gaat in totaal om 21 criminelen, van wie achttien vrouwen. De meeste criminelen die op de lijst staan worden gezocht wegens moord, mensensmokkel en drugssmokkel. Ook staan er een aantal personen tussen die worden verdacht van fraude en diefstal.

Europol heeft de criminelen op de website, genaamd ‘Europe’s Most Wanted: Crime Has No Gender’, gesorteerd op het land waar zij worden gezocht. De gezichten gaan schuil achter artistieke collages en maskers. Pas na scrollen wordt langzaam het gezicht van de voortvluchtige zichtbaar.

Bij de foto’s van de voortvluchtigen zijn korte profielen opgesteld, waarin onder meer staat waarvan de persoon wordt verdacht en waar hij of zij mogelijk kan zijn. Via de website kunnen mensen tips insturen, eventueel anoniem.

Voortvluchtig in Nederland

De voortvluchtige Filipijnse Elizabeth Dizon Honrada (57), die in Nederland tot vijf jaar cel veroordeeld is wegens drugssmokkel, staat ook op de lijst. De vrouw vervoerde samen met haar man tientallen kilo’s cocaïne van Suriname naar Nederland. Europol vermoedt dat zij zich op dit moment schuilhoudt in Saudi-Arabië. De vrouw heeft familie in Nederland.

Nederland is op zoek naar de 57-jarige Dizon Honrada. Beeld Screenshot 'Crime Has No Gender'

In het verleden is veel onderzoek gedaan naar de rol van gender bij criminaliteit. In veel gevallen werd gekeken naar het geslacht van het slachtoffer, en minder vaak naar dat van de dader. Volgens Europol is het aantal vrouwen dat zich bezighoudt met criminele activiteiten de afgelopen decennia toegenomen. Mogelijke verklaringen zijn de technologische vooruitgang en de veranderde sociale normen, waardoor deelname aan de activiteiten is toegenomen.

Europol wil zoveel mogelijk bezoekers naar de website van de campagne trekken. ‘De ervaring heeft ons geleerd dat hoe meer ogen naar de gezochte voortvluchtigen kijken, hoe groter de kans is dat iemand het laatste stukje van de puzzel kan plaatsen om de gezochte persoon te vinden en te arresteren’, schrijft de organisatie in een persbericht.

Zo’n grootschalig project als dit kan volgens Europol succesvol zijn. Via eerdere campagnes werden meerdere voortvluchtigen gearresteerd. Ook waren er een aantal mensen die zich zelf hebben gemeld, omdat de druk te hoog zou zijn voor hen of hun familieleden.