Europese Unie geeft Britten drie maanden brexituitstel

Onderhandelaar voor de brexit namens de EU Michel Barnier (L) arriveerde maandagochtend in Brussel om de deadline te bespreken. Beeld AFP

De EU-ambassadeurs van de 27 overige lidstaten hebben vandaag ingestemd met het door de Britse premier Boris Johnson gevraagde uitstel van drie maanden. Een brexit zonder akkoord op 31 oktober is daarmee definitief van de baan. Wel moet de regering in Londen het uitstel nog formeel aanvaarden, waarna de Europese Raad (van regeringsleiders) de zaak schriftelijk officieel maakt.

De Franse regering had eerder een voorkeur uitgesproken voor een korter uitstel, maar heeft nu toch ingestemd met drie maanden. De Britten kunnen als het papierwerk in orde is ook vertrekken op 1 december of 1 januari. De EU stelt als harde voorwaarde dat het akkoord over de vertrekvoorwaarden, dat deze maand met Johnson werd gesloten, niet wordt opengebroken.

Verkiezingen

Later op de dag stemt het Britse Lagerhuis over een verzoek van de regering van Boris Johnson om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Johnson sloot eerder deze maand een nieuwe brexitdeal met de Europese Unie, maar het is hem nog niet gelukt die door het Lagerhuis te loodsen. Dat gaf vorige week weliswaar voorlopige goedkeuring aan zijn brexitwetgeving, maar stemde vervolgens tegen het voorstel van de regering om de verdere behandeling van die ‘withdrawal agreement bill’ snel af te ronden.

De uitkomst van die stemming was een grote tegenvaller voor Johnson. Hij heeft steeds geroepen beslist geen verder uitstel van de brexit meer te willen. Johnson had gehoopt zijn brexitdeal voor de deadline op 31 oktober door het Lagerhuis te krijgen. Daar heeft hij echter een zwakke positie, omdat zijn Conservatieve Partij er geen meerderheid heeft.

Johnson vroeg vorige week om vervroegde verkiezingen toen bleek dat het Lagerhuis meer tijd wilde voor de behandeling van zijn deal. Hij wil dat de stembusgang op 12 december wordt gehouden. Een probleem voor de premier is dat twee derde van de parlementariërs moet instemmen met dat verzoek. Dat betekent in de praktijk dat steun nodig is van de grootste oppositiepartij Labour.

Derde keer uitstel

De Britten hadden eigenlijk op 29 maart moeten vertrekken uit de Europese Unie. Die moest door de politieke patstelling in Londen nu dus voor de derde keer uitstel verlenen. Premier Johnson liet geen gelegenheid onbenut om te zeggen dat hij geen derde keer uitstel wilde maar stuurde eerder deze maand wel een brief naar Brussel om daar toch om te vragen. Hij deed dat alleen omdat het parlement hem daartoe dwong.