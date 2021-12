Europese ministers eisen actie van sportfederaties: ‘Keuze Fifa voor Qatar was fout’

Een man maakt een selfie bij een van de nieuwe voetbalstadions voor het WK in Qatar. Beeld EPA

Transparantie, democratie en aandacht voor mensenrechten en arbeidsregels moeten bij toewijzing van grote sporttoernooien volgens de politici centraal staan. Paul Blokhuis, de Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, behoort tot de ondertekenaars van de brief.

‘Veel internationale sportfederaties zijn transparant en democratisch, maar veel ook niet. Het besluitvormingsproces van deze federaties moet hervormd worden,’ staat in de brief. ‘Het is nu tijd voor actie.’

‘WK in Qatar is fout’

De brief is op initiatief van de Scandinavische landen opgesteld naar aanleiding van de discussies over het WK voetbal van volgend jaar in Qatar. De keuze van de mondiale federatie Fifa voor Qatar als gastland is zeer omstreden vanwege de mensenrechtensituatie in dat land. “Die beslissing was duidelijk fout,” zegt de Deense minister Ane Halsboe-Jørgensen. “Hopelijk kan deze Europese verklaring in de toekomst helpen om te voorkomen dat een groot sportevenement als het WK voetbal in een land als Qatar belandt.”

Heel wat Europese landen, waaronder Nederland, dringen in de aanloop naar het WK aan op verbetering van de mensenrechtensituatie en de arbeidsvoorwaarden in het Arabische land. “We zetten nu politieke druk op de internationale sportfederaties,” zegt Halsoe-Jørgensen. “In de toekomst kunnen wij en onze nationale sportfederaties deze verklaring gebruiken als bewijs dat de overgrote meerderheid van de EU-landen meer openheid en meer democratie in de internationale sport wil. Hopelijk zien we binnenkort beslissingen van sportfederaties die meer gebaseerd zijn op waarden als democratie, transparantie en mensenrechten.”

Vrijwel alle Europese ministers en staatssecretarissen die de brief hebben ondertekend, zijn in hun land verantwoordelijk voor sport. De politici roepen de federaties ook op om meer aandacht te schenken aan de situatie van gastarbeiders, kinderen, lhbtq’s en minderheden in de landen waar grote sportevenementen worden gehouden.