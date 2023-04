Europese leiders hebben in Peking maar weinig te zeggen

Franse president Emmanuel Macron speechte woensdag op het Frans-Chinese Croisements festival in Peking. Beeld Reuters

De ambities van de trip van de Franse president Emmanuel Macron en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag in Peking zijn torenhoog: ze willen president Xi Jinping overtuigen om zijn invloed op Rusland aan te wenden om vrede te brengen in Oekraïne. Of in elk geval voorkomen dat China wapens gaat leveren aan Rusland.

Door China’s economische en politieke relatie met Rusland, wordt Xi Jinping in Europa gezien als mogelijke gamechanger in de oorlog in Oekraïne. “Xi is in de positie om Poetin op een positieve manier te beïnvloeden, en heeft daarom ook de verantwoordelijkheid dat te doen,” benadrukte Von der Leyen recent in een interview met Financial Times.

De verwachtingen dat de twee erin slagen de Chinese president tegen Vladimir Poetin te keren zijn echter laag. Sinds de Russische invasie zijn eerder al de Spaanse premier Sánchez, de Duitse bondskanselier Scholz en de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel met een vergelijkbare boodschap naar Peking afgereisd – allemaal met hetzelfde resultaat.

Goede vriend Poetin

China houdt officieel vol dat het neutraal is in de oorlog in Oekraïne, maar laat in zijn handelen zien dat het Rusland wel degelijk steunt – of in elk geval te belangrijk vindt om te laten vallen. Peking herhaalt het Russische narratief dat de oorlog in Oekraïne de schuld is van de Navo en deelt met Moskou het streven naar een ‘multipolaire wereldorde’, tegenover de Amerikaanse ‘unipolaire’ hegemonie van nu. China levert weliswaar geen wapens aan Rusland (of niet openlijk, althans) maar voert de handel met het land sinds de oorlog wel op. En vorige maand nog was Xi in Moskou om steun te betuigen aan ‘zijn dierbare vriend’ Poetin, met wie hij voor de oorlog een ‘partnerschap zonder grenzen’ sloot.

“De relatie tussen Rusland en China is veel te belangrijk voor Xi,” zegt Frans-Paul van der Putten, China-expert aan het Instituut Clingendael. “China maakt zich enorme zorgen om Amerika. Om sterk te staan tegen de Amerikanen heeft China het gevoel dat de relatie met Rusland essentieel is. En dat is uiteindelijk belangrijker dan andere belangen.”

Grote doorbraken lijken in de ‘zes à zeven uur’ die de Europese leiders volgens Financial Times met Xi hebben dus uitgesloten. Toch kunnen Macron en Von der Leyen, die woensdag al aankwamen in Peking, volgens waarnemers wel wat successen boeken in China. Al is het maar het feit dat ze de dialoog met China openhouden op een moment dat de relatie tussen het Westen en het Aziatische land een nieuw dieptepunt hebben bereikt.

Grootste handelspartner

De EU is, anders dan de VS, nog altijd terughoudend om te hard tegen China op te treden, vanwege Europa’s economische afhankelijkheid van de tweede grootste economie ter wereld. Maar in een toespraak over de Europese Chinastrategie sorteerde Von der Leyen daar vorige week wel voorzichtig op voor. “Hoe China handelt ten opzichte van Poetins oorlog zal een beslissende factor zijn voor de betrekkingen tussen de EU en China,” aldus Von der Leyen.

De EU heeft ook wel degelijk wat om mee te dreigen: het blok is met vorig jaar zo’n 600 miljard euro aan Chinese import een van de grootste handelspartners van het land. Macron en Von der Leyen zullen volgens analisten vermoedelijk waarschuwen voor economische repercussies als China bijvoorbeeld wapens levert aan Rusland.

“China weet dat het heel schadelijk is voor de relatie met Europa en dus de economie als het meer wapens levert aan Rusland,” aldus Van der Putten. “China zoekt de middenweg, een manier om te voorkomen dat de relatie met Rusland achteruit gaat, maar de relatie met Europa ook goed blijft. Maar als ze uiteindelijk gedwongen worden om te kiezen, dan is Rusland uiteindelijk belangrijker.”