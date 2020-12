Europese goedkeuring BioNtech/Pfizer-vaccin mogelijk op 21 december

Beeld EPA

Het Duitse Bild meldde eerder op dinsdag dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) het BioNtech/Pfizer-vaccin al op 23 december zou goedkeuren. Het nieuwsmagazine baseerde zich naar eigen zeggen op bronnen in kringen van de Europese Commissie en Duitse regering. De nieuwe datum zou betekenen dat het inenten tegen het coronavirus in Duitsland nog dit jaar kan beginnen. Er wordt gesproken over 26 december, aldus Bild.

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung wilde het Europees Geneesmiddelenbureau het testen van het vaccin op 23 december afronden. Daarna kan de Europese Commissie haar goedkeuring geven. Ze beloofde eerder om dit binnen 24 uur te doen. Een EMA-woordvoerster verklaarde tegenover de Duitse krant dat de autoriteit uiterlijk op 29 december zal beslissen over goedkeuring maar wilde verder niks zeggen. Bij BioNtech in Mainz, zo’n 30 kilometer ten zuidwesten van Frankfurt, was nog niemand beschikbaar voor commentaar.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn wilde de datum nog niet bevestigen maar zegt dat het ‘goed nieuws voor de hele EU’ zou zijn. “Elke dag eerder helpt om lijden te verminderen en ook om sterfgevallen te voorkomen,” zei hij tijdens een persconferentie. Duitsland wil na de goedkeuring zo snel mogelijk beginnen met vaccineren. Wanneer dat precies zal zijn, wilde Spahn niet zeggen. Hij gaat ervan uit dat maximaal twee tot vier dagen na goedkeuring zou kunnen worden begonnen met vaccineren.

Druk

Eerder vandaag werd al bekend dat Spahn de druk bij de Europese medicijnautoriteit EMA opvoert en eist dat het Pfizer-vaccin voor de kerstdagen wordt goedgekeurd voor gebruik. “Ons streven is een goedkeuring voor Kerstmis, zodat we nog dit jaar met vaccineren kunnen beginnen,” zegt Spahn. Hij noemde geen specifieke datum. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk wordt goedgekeurd,” zei hij.

Tegelijkertijd verdedigde Spahn zijn besluit om geen spoedvergunning aan te vragen voor het vaccin, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten deden, maar een reguliere procedure te doorlopen bij het Europees Geneesmiddelenbureau. Dat is volgens hem belangrijk voor het vertrouwen in het coronavaccin.

Artsen staan klaar

De Gezondheidsminister liet zondag al doorschemeren dat zijn land ongeduldig wordt. Duitsland heeft inmiddels 400 vaccinatielocaties ingericht en er staan 10.000 artsen en medisch personeel klaar om als het moet vandaag al met de massale inenting te beginnen. Het vreet aan Spahn, zegt hij, dat de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk al volop aan het vaccineren zijn en hij alleen de foto’s heeft om naar te kijken.

De Duitse vereniging van ziekenhuizen eist een spoedvergunning voor het coronavaccin. “Ik vraag me af of we echt tot 29 december nodig hebben om goedkeuring van het vaccin in Europa te krijgen. Europa moet ook proberen om vooraf een spoedgoedkeuring te bemachtigen,” zei voorzitter Gerald Gaß tegen RedaktionsNetzwerk Deutschland.

EMA brengt op 29 december rapport uit over de toelating van het vaccin en zegt ‘het klokje rond te werken’. De tijdslijn voor de goedkeuring wordt voortdurend bekeken, aldus EMA-directeur Emer Cooke. Mogelijk probleem bij die planning is de wens om in heel Europa op dezelfde dag te beginnen met prikken. Duitsland loopt qua plannen voor op de andere EU-lidstaten.

In de eerste drie maanden van 2021 worden in Duitsland elf tot 13 miljoen vaccindoses verdeeld.