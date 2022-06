Europese Commissie voor Oekraïense EU-kandidatuur, maar onder voorwaarden

De Europese Commissie is voorstander van een Oekraïens kandidaat-lidmaatschap voor de Europese Unie. Hoewel een opsteker voor Kiev, ligt de echte beslissing bij de lidstaten. Die spreken zich volgende week uit.

“We hebben één duidelijk boodschap en die is: ja, Oekraïne verdient Europees perspectief en ja, Oekraïne moet worden verwelkomd als kandidaat-lid.”

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, sprak zich vrijdag duidelijk uit vóór een kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne. Dat deed ze in woord, maar ook in daad: Von der Leyen ging gekleed in het blauw en het geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. De Oekraïense president Volodimir Zelenski reageerde verheugd op de, in zijn woorden, ‘historische beslissing’.

Ook over een Moldavisch kandidaat-lidmaatschap oordeelt de commissie positief. Dat land leeft eveneens met Russische dreiging. In de afgescheiden, zelfverklaarde republiek Transnistrië zijn zelfs Russische militairen gestationeerd. Georgië, dat grenst aan Rusland en ook lid wil worden, is volgens de commissie nog niet klaar voor de kandidatuur.

Eerdere belofte

Vrijblijvend zijn de aanbevelingen van de commissie niet. Hoewel Oekraïne ‘zo’n 70 procent van de EU-regels, normen en standaarden heeft doorgevoerd’, aldus Von der Leyen, moet er ook nog een boel gebeuren. Een kandidatuur komt er dan ook alleen met de belofte van verdere hervormingen. Voor Moldavië is zelfs nog meer werk aan de winkel dan voor Oekraïne, stelde de EC-voorzitter.

De aanbeveling hing al in de lucht. Drie dagen na de Russische inval omschreef Von der Leyen Oekraïne al als ‘een van ons’. Ze zei het land graag te verwelkomen in de Europese Unie. Weer een dag later zei de Oekraïense president Zelenski het lidmaatschap aan te vragen.

Von der Leyens uitspraak werd haar aanvankelijk kwalijk genomen: was ze niet te optimistisch? De stap van kandidaat-lid naar lid neemt doorgaans jaren in beslag. Montenegro mag zich bijvoorbeeld sinds 2010 kandidaat noemen, Noord-Macedonië sinds 2005 en Turkije zelfs sinds 1999 – al liggen de gesprekken met de Turken zo goed als stil.

Voorkeursbehandeling

Maar Oekraïne is geen Montenegro of Noord-Macedonië. De Russische inval verschaft het land een bijzondere positie. Iets wat veel Balkanlanden overigens met argusogen volgen. Ze vrezen een voorkeursbehandeling – Kiev kreeg in sneltreinvaart een aanbeveling van de commissie, zo bleek vrijdag.

Een aanbeveling is bovendien ook niet meer dan dat. Volgende week spreken de 27 lidstaten zich uit op een EU-top, daar valt de beslissing. Niet alle landen staan te springen om een Oekraïens lidmaatschap. Ook Nederland is sceptisch. Niet alleen omwille van de al benoemde voorkeursbehandeling. Is Oekraïne er wel echt aan toe? Vooral over corruptie wordt veel gesproken.

Mede vanwege die zorgen benadrukte Von der Leyen vrijdag dat een kandidaat-lidmaatschap volledig afhankelijk is van het handelen van Oekraïne: “Een kandidatuur is gebaseerd op verdiensten.”

Blijk van steun

Een meerderheid van Europese landen lijkt een forse blijk van steun – een kandidatuur – echter belangrijker te vinden. Mogelijk doorslaggevend, en ietwat verrassend, was dat de politiek leiders van zwaargewichten Duitsland, Frankrijk en Italië zich donderdag bij een bezoek aan Kiev achter een Oekraïense kandidatuur schaarden. “We zijn hier met een duidelijke boodschap,” zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. “Oekraïne hoort bij de Europese familie.”

Het lang stilgehouden bezoek aan Kiev ging desalniettemin gepaard met de nodige Oekraïense argwaan. Volgens Kiev kunnen grote Europese landen, Duitsland voorop, meer steun leveren.

Bovendien bestaat de vrees voor oorlogsmoeheid onder de Europese bevolking. Houdt de westerse eensgezindheid stand als burgers de straat op gaan uit protest tegen de torenhoge inflatie? Zoals The New York Times een hooggeplaatste Oekraïense adviseur citeerde: “Macron, Scholz en Draghi brengen ons het EU-lidmaatschap, maar eisen in ruil daarvoor dat we onderhandelingen met Poetin openen.”

De Europese leiders ontkennen, en benadrukken dat het aan de Oekraïeners is om te bepalen of ze met de Russen over vrede willen praten. Een EU-kandidatuur moet die woorden kracht bijzetten. Volgende week zal blijken hoe de 27 lidstaten erover denken.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: