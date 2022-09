Europese Commissie schort 7,5 miljard euro subsidies Hongarije op

Premier Viktor Orbán van Hongarije. Beeld ANP / EPA

De sanctie is bedoeld om premier Viktor Orbán te dwingen afdoende maatregelen te treffen tegen de corruptie en fraude in het land met EU-geld. Het gaat ruwweg om 7,5 miljard euro, zegt Eurocommissaris Johannes Hahn (Begroting).

Het is voor het eerst dat de Commissie grijpt naar een nieuw rechtsstaatsmechanisme, dat is gekoppeld aan de EU-begroting. De EU-lidstaten moeten het Commissievoorstel goedkeuren.

Hahn stelt voor Hongarije drie maanden de tijd te geven om te voldoen aan zeventien wettelijke maatregelen die de Commissie aan Boedapest stelt om nog kans te maken op de miljarden. Het gaat onder meer om het opzetten van een anticorruptie-eenheid en een onafhankelijk integriteitsorgaan, strengere wetgeving voor de strafbaarheid van corruptie en fraude. Ook moet er regelgeving komen over het openbaar maken van de Hongaarse bedrijven, organisaties en personen die de EU-subsidies ontvangen.

De Commissie heeft er vertrouwen in dat de Hongaarse regering over de brug komt, aldus Hahn. Het dagelijks bestuur van de EU heeft de afgelopen maanden meer bereidheid bij de Hongaren gezien, al blijft het vooralsnog bij beloftes over voorgenomen maatregelen. “Ze moeten nu leveren,” benadrukt de Oostenrijker.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: