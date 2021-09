Europese Centrale Bank zet geldkraan minder ver open

Het ECB-kantoor in Frankfurt. Beeld ullstein bild via Getty Images

Nu pompt de de Europese Centrale Bank (ECB) via een tijdelijk opkoopprogramma, Pepp genaamd, maandelijks 80 miljard euro in de geldmarkt. De bank voert dat ruime monetaire beleid zodat er voldoende geld beschikbaar is voor kredieten, de rente laag blijft en de inflatie stijgt.

Bankpresident Christine Lagarde verwacht volgens een toelichting op het besluit dat ook bij een bescheiden vermindering van het opkoopprogramma de rente laag blijft en de inflatie de goede kant op blijft gaan.

Lager pitje

De ECB streeft naar een inflatie van 2 procent. Dit jaar komt die voor het eerst in tijden daar ruim boven uit. Volgend jaar zakt de inflatie er weer onder, is de verwachting van de ECB. Maar de inflatie blijft, zo voorspelt men, wel hoger dan eerder werd gedacht en dat geeft ruimte om het opkoopprogramma op een lager pitje te zetten. De aankondiging wordt gezien als een overwinning van de tegenstanders van het zeer ruime monetaire beleid, de zogenoemde haviken. Onder hen is Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. Hij wijst al lange tijd op de gevolgen van de lage rente die samengaat met het opkopen van obligaties.

Door de lage rente blijven de huizenprijzen stijgen en levert sparen niets meer op. In de jacht op rendement steken mensen hun geld in aandelen. Dat jaagt de aandelenkoersen op tot gevaarlijke hoogtes. Als het op de beurs mis zou gaan, raken veel mensen geld kwijt, vreest Knot. Ook mogen door de lage rente de pensioenen niet worden verhoogd.