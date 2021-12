Europese Centrale Bank laat programma voor coronasteun eind maart aflopen

Het hoofdkwartier van de Europese Centrale Bank, in Frankfurt. Beeld REUTERS

De ECB zet zijn andere opkoopprogramma, dat een voortvloeisel is van de financiële crisis, in om de overgang te verzachten. Het bedrag dat volgens dat programma maandelijks wordt geïnvesteerd in staatsleningen en bedrijfsobligaties is nu nog 20 miljard euro per maand.

In het tweede kwartaal verdubbelt dat naar 40 miljard euro per maand en in het derde kwartaal wordt het 30 miljard euro per maand. Vanaf oktober volgend jaar is dat opkoopprogramma dan weer terug op het huidige niveau.

De ECB besloot verder de rente gelijk te houden.