Europarlementariërs zijn racistische regels in de sport zat

De Britse zwemster Alice Dearing. Beeld Getty

Aanleiding is het verbod op de Soul Cap, de badmuts die is ontworpen voor afrokapsels. De wereldzwembond Fina verbood vorige maand de Soul Cap nadat Alice Dearing zich als eerste zwarte zwemster namens Groot-Brittannië plaatste voor de Olympische Spelen. De Britse wilde de ruimer zittende muts ook in Tokio dragen.

De cap zou volgens de Fina niet de natuurlijke vorm van het hoofd volgen. Onzin, vinden de Europese politici in de werkgroep anti-racisme en diversiteit. Ze benadrukken dat de Soul Cap de oplossing is voor vrouwen met lang of volumineus haar. “Dit is niets anders dan onwetendheid en racisme,” zegt Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66. “Onze boodschap is simpel: verander de regels.”

Inclusiviteit

De politica eist in de brief de ‘institutionele structuren’ te doorbreken die in de topsport diversiteit en inclusiviteit tegenwerken. Rafaela zegt alle sportbestuurders aan te spreken. “Als bonden en organisaties geen verantwoordelijkheid nemen voor meer inclusiviteit in de sport, moet de politiek ingrijpen. Het is 2021, regels en standaarden die gebaseerd zijn op stereotypen moeten veranderen.”

De Fina is nog niet teruggekomen op het verbod op de Soul Cap. “Hopelijk geeft de brief het laatste zetje,” aldus Rafaela.

Testosteron

De brief is ook gericht aan atletiekfederatie IAAF, vanwege het verbod op deelname aan de Spelen dat twee atletes uit Namibië kregen. Hun natuurlijke testosteronspiegel is volgens de regels van de IAAF te hoog voor een vrouwelijk lichaam. De Europarlementariërs vinden het discriminatie.