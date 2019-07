Europarlement kiest Italiaan Sassoli tot nieuwe voorzitter

De parlementariërs hadden in Straatsburg twee stemrondes nodig om er uit te komen. Er hadden zich vier kandidaten gemeld voor de post: Sassoli, de Duitse Ska Keller van de Groenen, de radicaal-linkse Sira Rego uit Spanje en de conservatieve Tsjech Jan Zahradil.



Het voorzitterschap van het parlement is een roulerende functie. De oud-journalist Sassoli (64) is benoemd voor 2,5 jaar. Afgesproken is dat hij dan wordt opgevolgd door een christendemocraat. De Europese leiders, die de afgelopen dagen in Brussel bijeen waren om de belangrijkste banen in de unie te verdelen, hadden aanvankelijk een andere naam laten vallen. Dat was die van de Bulgaarse sociaaldemocraat Sergei Stanisjev, omdat er nog geen Oost-Europeaan in het pakket zat.

Voorkeur

De leiders hadden al een Duitse voorgedragen als voorzitter van de Europese Commissie (Ursula Von der Leyen), een Spanjaard als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken (Josep Borrell), een Francaise voor de topfunctie bij de Europese Centrale Bank en de Belg Charles Michel benoemd tot voorzitter van de Europese Raad. Maar de suggestie van Stanisjev betrof slechts een voorkeur, zo haastte de huidige Raadsvoorzitter Donald Tusk zich te zeggen: “Hier gaat alleen het parlement over.” De suggestie werd dus niet gevolgd.



Sassoli was eerder al vicepresident van het parlement. In zijn allereerste speech riep hij de Europese leiders gistermiddag op om ‘met meer moed te reageren op de noden van de burgers’. Hij zei ook dat hij zich kandidaat had gesteld, omdat hij vindt dat Europa alleen maar sterker wordt als het parlement een belangrijker rol speelt. Zijn voorganger Tajani vertrekt zonder een groot stempel te hebben gedrukt. Hij staat in Brussel vooral bekend om zijn moeilijk te volgen toespraken.