Europa snakt naar versoepelingen, maar het beeld is grillig

België heeft dinsdag de grens van een miljoen toegediende vaccins overschreden. Het gemiddelde aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen daalt er gestaag, toch is er twijfel over of versoepelingen niet te vroeg komen. De Vlaamse onderwijsvakbonden zijn alvast niet enthousiast om na de paasvakantie het middelbaar onderwijs weer volledig te openen. “Hopelijk gaat het de goede kant uit, maar het kan evengoed andersom. Het is nog te vroeg,” zegt een voorvoeder van de vakbond ACOD.

De situatie in Duitsland is illustratief voor de situatie in Europa. In de grensregio bij Kleef gaat het even goed, het besmettingsgetal per 100.000 inwoners net onder de 100. Musea en ook dierentuinen mogen voor elke 20 vierkante meter die ze beheren één bezoeker toelaten. In de deelstaat Saksen daarentegen, aan de andere kant van het land, zijn 253 besmettingen per 100.000 inwoners en is van versoepeling absoluut geen sprake.

Besmettingshaarden

De Franse regering is blij met een versnelling van het aantal gevaccineerden (afgelopen weekeinde 500.000 erbij), maar hikt aan tegen groeiende besmettingshaarden in de noordelijke kuststreek rond Calais, het grensgebied met Duitsland en de Côte d’Azur. De gevreesde Britse variant doet zich nu bij de helft van de besmettingen gelden.

De Britten konden even een lange neus maken naar Europa met hun razendsnelle vaccinaties, maar gisteren waarschuwde regeringsadviseur Chris Witty vooral voorzichtig te zijn met versoepelingen. “Al onze rekenmodellen laten een stijging zien. Dat zijn de mensen die nog niet zijn gevaccineerd of bij wie het vaccin niet werkt.”

In Griekenland, waar toerisme een belangrijke bron van inkomsten is, wordt juist een positieve toon aangeslagen voor de zomervakantie. “Griekenland heeft het vakantieprotocol klaar,” aldus minister Harry Theocharis van Toerisme tijdens een bezoek aan de virtueel gehouden vakantiebeurs ITB in Berlijn. “Toeristen zijn welkom als ze vooraf zijn gevaccineerd, afweerstoffen hebben of negatief hebben getest.” Er worden straks wel steekproeven gehouden bij de douane.

Code zwart

Hongarije vreest code zwart in de ziekenhuizen. Gisteren bezweken 158 Hongaarse patiënten aan het virus, het hoogste aantal sinds de kerst. In Hongarije zijn de scholen weer gesloten tot 7 april, winkels in ieder geval tot 22 maart. In Noorwegen dreigt premier Erna Solberg sportscholen en pretparken weer te sluiten als een nieuwe stijging van het aantal besmettingen niet snel onder controle wordt gebracht.

Denemarken denkt wel aan voorzichtige versoepelingen, nu het aantal besmettingen niet meer stijgt. Volgens minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke reden voor een ‘gecontroleerde heropening’. Bij alle besmettingsgevallen die worden geconstateerd, betreft wel meer dan driekwart de Britse variant.