Europa is verdeeld: moeten de mondkapjes weer op?

Nu de besmettingsaantallen weer stijgen, keert ook de discussie over verplichte mondkapjes terug. Oostenrijk begon er al aan, elders gokken overheden nog op het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers.

De Fransen tellen nog. De coronagolf die momenteel aan het opkomen is, is de achtste. Die zal minder dodelijk zijn dan de eerste, maar toch. In de Franse media verschijnen al kaartjes met dodentallen. Het laatste Franse cijfer: 112 doden in 24 uur.

Inmiddels hebben alle Franse intensivecareafdelingen samen al meer dan duizend mensen met corona opgenomen. In de ziekenhuizen liggen bijna 20.000 patiënten die niet meer thuis konden blijven. Iedere dag testen meer dan 50.000 mensen positief.

Frankrijk is bepaald niet het enige land in Europa waar de coronacijfers weer oplopen. In de hele EU zijn er inmiddels meer dan 1,5 miljoen ziektegevallen. En dat aantal stijgt met zo’n 8 procent per week.

Volgens het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) gaat het hard. Het ECDC houdt sinds het begin van de pandemie bij hoeveel besmettingen er per land in Europa zijn. Het noteert behalve in Frankrijk ook grote aanwas in Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Letland en Liechtenstein. De lijst wordt snel langer.

Bevolking heeft geen zin in boosters

Vorige week waarschuwde het ECDC samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dan ook dat overheden aan het werk moeten. Ze moeten vooral de bevolking overhalen zich weer te laten vaccineren en te laten boosteren, ook al heeft die bevolking daar allang geen zin meer in. Een nieuwe boostercampagne zou daarom moeten samengaan met die voor de griepprik, adviseren ze. En wel nu meteen. “Er is geen tijd te verliezen,” zo luidt een zin uit de gezamenlijke verklaring.

In Oostenrijk reageerde de overheid razendsnel. Daar zijn mondkapjes weer verplicht in het openbaar vervoer en in de apotheek. Wie op visite gaat in een verzorg- of verpleeginstelling, moet zijn mond en neus bedekken. In Duitsland geldt sinds 1 oktober weer een aangescherpte mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, zorginstellingen en bij artsenbezoek. Ook moeten bezoekers aan ziekenhuizen en zorginstellingen een coronatest tonen.

Verschillende andere nationale gezondheidsdiensten pleitten na de oproep van het ECDC ook weer voor het mondkapje. Zo zei de Belgische viroloog Marc Van Ranst afgelopen week dat het hem verstandig lijkt dat mensen, in afwachting van regeringsmaatregelen, een mondmasker opzetten op drukke plekken en waar de ventilatie slecht is.

Zijn collega Brigitte Autran in Frankrijk zei dat ‘alle indicatoren een stijgende lijn vertonen’ en kondigde aan dat zij het de overweging waard vindt om mond- en neusmaskers weer verplicht te stellen. De Franse regering raadt de bevolking momenteel aan zelf verantwoordelijkheid te nemen, en afstand te houden.

Huiver voor verplichte maatregelen

Ook in Duitsland gaan er alarmbellen af. Het Robert Koch Instituut, de Duitse RIVM, zegt dat er nu alweer net zo veel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen als tijdens de piek aan het begin van dit jaar. De Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach adviseert burgers zich tegen het virus te beschermen.

Toch zijn lagere overheden nog huiverig voor verplichte maatregelen. Berlijn besloot dinsdag, na een hevige discussie, de nu geldende mondkapjesplicht niet uit te breiden naar musea en bibliotheken.

Ook in Zwitserland dook afgelopen weekeinde plots het woord Maskenpflicht weer op in de pers: een mondkapjesplicht. Die zou er, zo wilden de autoriteiten de bevolking laten weten, later dit najaar heel goed weer kunnen komen. Vooralsnog blijft het echter bij een advies om mondkapjes te dragen in tram en trein, verzorgings- en ziekenhuis.

“Het is zeker aan te raden dat mensen een mondkapje dragen”, zo zei ook de Ierse chef van de publieke gezondheidsdienst Colm Henry. Die hoopt nog dat een herhaling van een winter vol over elkaar heen buitelende maatregelen voorkomen kan worden. “Dat is mogelijk, maar niet onvermijdelijk,” zei Henry op de Ierse televisie.