Europa is deze zomer een kaart vol natuurrampen

Alleen al in Griekenland woeden 500 branden. Een herder op het eiland Evia verloor zijn kudde van 372 geiten aan het vuur. Beeld AFP

Niet de Summer of Love, maar de Summer of Calamity, is hoe The New York Times de zomer in Europa inmiddels omschrijft, vanwege de snel op elkaar volgende natuurrampen. Waar de dagenlange stortbuien er vorige maand toe leidden dat rivieren in Limburg, België en Duitsland buiten hun oevers traden – met vele doden, verminkte dorpen en grote materiële schade tot gevolg – wordt in het zuiden van Europa nu hitterecord na hitterecord gebroken. Die temperaturen van vaak ruim boven de 40 graden in combinatie met de langdurige droogte zorgen met name rond de Middellandse Zee voor vernietigende branden.

Leger ingezet

De kaart van het European Forest Fire Information System lijkt op plekken een pointillistisch schilderij, zo erg is die bezaaid met rode en oranje punten, die brandhaarden en afgebrande gebieden aangeven. Griekenland, het zuiden van Italië, Montenegro, Roemenië, Moldavië, grote delen van Rusland en Algerije kleuren nu rood. De weersverwachtingen voor Spanje en Portugal voor komende tijd – gortdroog en boven de 45 graden – beloven weinig goeds voor het Iberische schiereiland.

Alleen al in Griekenland razen 500 branden, met het eiland Evia als het zwaarst getroffen gebied. Met man en macht, en met hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit andere Europese landen, wordt getracht de natuurbranden in bedwang te houden. Al tien dagen achtereen trekken vuurzeeën over het dicht­beboste eiland. Duizenden inwoners zijn geëvacueerd.

Het is al even erg in het zuiden van Italië. Regionale brandweerlieden hebben volgens de BBC hun handen vol aan ruim honderd brandhaarden in de regio’s Puglia, Calabrië en Sicilië en volgens het Italiaanse ministerie van Volks­gezondheid is het land nog lang niet uit de gevarenzone. Het leger is ingezet en zeven blusvliegtuigen gooien water op de vlammen.

Overstromingen

In Italië zijn zeker drie mensen door de natuurbranden overleden, Griekenland heeft al twee doden te betreuren. Aan de overkant van de Middellandse Zee, in het noorden van Algerije, is het volgens lokale media zeker 65 mensen niet gelukt de branden te ontvluchten. Ook in andere delen van de wereld, zoals de Verenigde Staten en Siberië, zorgen hitte en droogte momenteel voor oncontroleerbare natuurbranden.

De extreme temperaturen rond het Middellandse Zeegebied – veroorzaakt door een hittegolf die de toepasselijke naam Lucifer heeft gekregen – zijn een voorbode voor wat ons vaker te wachten staat. De vooraanstaandste klimaatwetenschappers ter wereld zijn zekerder dan ooit over het verband tussen klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen. Deze week publiceerde het gezaghebbende VN-klimaatpanel IPCC zijn nieuwste rapport, waarin werd geconcludeerd dat de opwarming van de aarde deels al onomkeerbaar is. Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel wereldwijd wordt gereduceerd, zal de klimaatverandering nog sneller gaan en nog catastrofaler zijn.

Per regio kunnen de gevolgen van de opwarming van de aarde verschillen. Zo leidt de klimaatverandering in het noorden van Europa vaker tot hevige stortbuien, met meer hemelwater dan de rivieren kunnen afvoeren. Het vraagt om ingrijpende infrastructurele maatregelen.

Voor laaggelegen landen als Nederland dreigen op de lange termijn ook overstromingen door de stijging van de zeespiegel, waarbij de dijken in elk geval in de huidige vorm niet meer zullen voldoen. Het zal niet de laatste zomer van calamiteiten worden.