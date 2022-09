Eurocommissaris Breton wil grotere rol voor Europa in chipmarkt: ‘Bijna niets is meer mogelijk zonder computerchips’

Eurocommissaris Thierry Breton wil dat Europa een grotere rol gaat spelen in de productie van halfgeleiders. Beeld EPA

Problemen in de toelevering van computerchips kunnen zo ontstaan, zo bleek eerder dit jaar al. En in Europa, dat voor een groot deel van de productie afhankelijk is van andere delen van de wereld, kan dat tot tekorten leiden. Eurocommissaris Thierry Breton (interne markt) wil daar verandering in brengen.

Hoe belangrijk is de halfgeleiderindustrie voor de Europese Unie?

“Bijna niets is meer mogelijk zonder computerchips, of het nu in ons dagelijks leven is of in de industrie. Sinds mijn eerste dag in de Europese Commissie heb ik gezegd dat we moeten kijken hoe we de capaciteit in Europa kunnen vergroten. Dat is belangrijk voor de toekomst. Ik wil de productie in de Europese chipindustrie ruim verdubbelen in de komende acht jaar, van 9 naar 20 procent van de wereldmarkt.”

“We hebben veel uitdagingen gezien de laatste tijd: covid, de energiecrisis door de Russische inval in Oekraïne en ook de spanningen rond Taiwan. Dat is de grootste producent van de hoogwaardigste chips, ze maken daar meer dan 50 procent van de wereldproductie. Europa is ook al sterk, maar het moet nog sterker worden. En de productie moet hier gebeuren, waar ook veel onderzoek en ontwikkeling is, niet ergens anders. Daarom zijn we eerder dit jaar met de Europese Chipswet gekomen.”

Hoe wilt u die productie zo sterk vergroten? Moet dat vooral door Europese bedrijven gebeuren of wilt u de grote producenten als TSMC, Samsung en Intel hier fabrieken laten bouwen?

“In Europa staan we open voor iedereen die hier wil produceren. We willen daarbij vooral de nieuwste technologieën steunen, de productie van chips met verbindingen die kleiner zijn dan vijf nanometer of zelfs kleiner dan twee nanometer.”

“Met de Europese Chipswet die we in februari hebben gepresenteerd, investeren we veel publiek geld (43 miljard euro, red.). Dus we stellen wel eisen aan die steun: het moet onder meer gaan om productie van halfgeleiders die nergens anders gemaakt worden, of productie die inspeelt op tekorten waar we nu mee kampen of die kunnen ontstaan in tijden van crisis.”

Is een van de doelen van de chipswet om minder afhankelijk te worden van China?

“Nee, zo zou ik dat niet zeggen. Een doel is wel om de productie dicht bij onze eigen centra voor onderzoek en ontwikkeling te brengen en dicht bij de toepassingen in de Europese industrie. Maar wat er ook gebeurt, daar hebben we altijd internationale partners bij nodig.”

“Tijdens de coronacrisis sloten de VS hun grenzen voor bepaalde export. Toen hebben we door schade en schande geleerd dat we minder afhankelijk moeten zijn, ook als het om goede vrienden gaat. We moeten zelf sterk zijn. Niet dat we alles alleen kunnen, maar we moeten wel iets te bieden hebben op de internationale markt.”

China meent dat Taiwan, de grootste producent van hoogwaardige chips, tot zijn eigen grondgebied behoort. Maakt u zich daar zorgen over?

“Natuurlijk is er spanning rond Taiwan. Het is een potentieel risico, dat begrijpt iedereen. En we moeten nog zien wat er gebeurt tijdens het twintigste nationale partijcongres in Peking, in oktober.”

“Als je afhankelijk bent van één grote leverancier, is dat altijd een risico. Zelfs als het een goede partner is. Het is extreem belangrijk om dubbele of driedubbele bronnen te hebben, zeker als geopolitieke spanning meespeelt. Je weet nooit wat er kan gebeuren, dat zien we nu ook met Rusland en onze afhankelijkheid van gas uit dat land.”

Waarom is Europa niet betrokken bij het nieuwe initiatief Chip 4, van de VS, Japan, Zuid-Korea en Taiwan?

“Ik heb de discussie over de vergroting van onze capaciteit een jaar geleden al aangezwengeld. De VS zijn een beetje laat met hun plannen, maar ik ben blij dat ze het nu ook zien. Wij werken samen met alle landen die iets naar Europa kunnen brengen, dus ook met Zuid-Korea, Japan en Taiwan.”