EU-voorzitter Von der Leyen: ‘We moeten weerbaarder worden tegen Russische chantage’

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Beeld Getty Images

De tijden dat krantenlezers zich afvroegen wat die lui in Brussel nou eigenlijk uitspookten – wat een luxe was dat achteraf bezien. Nu is het crisis na crisis. De Europese Commissie regelde de centrale inkoop van coronavaccins. Tuigde een enorm economisch herstelprogramma op. Bezorgde na de Russische inval gevluchte Oekraïners een tijdelijke status. Coördineerde sancties. Financierde zelfs wapenleveranties.

En nu wil Brussel dat elk land komend stookseizoen 15 procent minder gas verbruikt dan vorig jaar. Nederland haalt dat wel, Duitsland heeft meer moeite, Spanje gebruikt nauwelijks Russisch gas. Brussel wil dat iedereen meedoet: gas dat landen overhouden, kan dan naar landen die tekort hebben. Zoals het rijkere Duitsland het armere Zuiden helpt van corona te herstellen, moet het Zuiden het gasarme Duitsland door de winter helpen. Dinsdag praten de energieministers van de 27 lidstaten over het voorstel. Von der Leyen beantwoordde een aantal vragen per e-mail.

De risico's van afhankelijkheid van Russisch gas zijn al langer bekend. Waarom neemt Europa ingrijpende besluiten pas als het met de rug tegen de muur staat?

“We financieren al jaren projecten om onze energienetwerken en onze gaspijpleidingen te versterken. En die blijken nu van cruciaal belang om gas en elektriciteit over heel Europa te kunnen transporteren. We lopen ook al lange tijd voorop in de strijd tegen klimaatverandering. Echt, de enige verantwoordelijken voor de huidige energiecrisis zitten in Moskou. Rusland heeft energie als wapen gebruikt. Rusland is een onbetrouwbare leverancier geworden.”

U pleit voor solidariteit. Is het niet begrijpelijk dat elk land eerst aan zichzelf denkt?

“Wat alle Europese landen moeten inzien, is dat een verstoring in elk land van de EU zware negatieve gevolgen zou hebben voor de economieën van alle lidstaten. Onze economieën zijn allemaal met elkaar verbonden via de interne markt, die in tijden van crisis ons meest waardevolle bezit is. We herinneren ons allemaal nog heel goed de begindagen van de pandemie, de gevolgen van het aanvankelijke gebrek aan coördinatie, met grenssluitingen en tekorten. Dat kunnen en willen we niet nog een keer meemaken.

“En we zagen ook hoe we de crisis te boven kwamen toen we solidair handelden, door samen vaccins aan te schaffen en akkoord te gaan met het Europese herstelplan. Dit is de drijvende kracht van de EU: uiteindelijk profiteren we bij elke crisis collectief van solidariteit met elkaar. We zijn sterker dan de simpele som van 27 lidstaten. En solidariteit is nooit eenrichtingsverkeer. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in deze crisis de Europese geest zullen hooghouden.”

Nederland heeft nog een behoorlijke hoeveelheid gas in de grond zitten, moet die er in geval van nood alsnog uit?

“Dat is puur een vraag voor de Nederlandse autoriteiten. Het is hun soevereine recht om hun nationale energiemix te bepalen, en ook om te beslissen welke hulpbronnen ze op hun grondgebied willen winnen. De EU heeft er in ieder geval hard aan gewerkt om de andere bronnen voor ons gas te vinden, met succes.”

U heeft zich ingespannen voor een kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne en Moldavië. Kan de EU nieuwe leden aan als de vorige uitbreidingsgolf van 2004 nog niet volledig is verwerkt?

“De uitbreiding heeft voor stabiliteit gezorgd. Stelt u zich eens voor waar we vandaag zouden zijn bij de Russische invasie van Oekraïne als de uitbreidingen van 2004 (toen Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië toetraden, red.) en 2007 (Bulgarije en Roemenië, red.) niet hadden plaatsgevonden. Bovendien heeft de uitbreiding nieuwe markten voor bedrijven geopend, met een positief effect op de economie van de EU als geheel. Wat nog belangrijker is: het brengt mensen samen die tot dezelfde Europese familie behoren. Oekraïne en Moldavië hebben allebei blijk gegeven van hun toewijding aan de Europese waarden en hebben ingrijpende hervormingen doorgevoerd. Natuurlijk blijft uitbreiding gebaseerd op verdiensten. Bij elke stap van het proces beoordelen we of het land onze regels en normen naleeft. En ook bij elke stap hebben alle lidstaten inspraak.

Maar intussen moeten we natuurlijk een soortgelijke inspanning leveren om onze eigen besluitvormingsprocessen te hervormen. Want een grotere EU moet ook kunnen blijven handelen. Kijk bijvoorbeeld naar belastingheffing, daar hebben globalisering en digitalisering geleid tot uitdagingen waarvoor een puur nationale aanpak niet meer werkt. In het buitenlands beleid heeft het unanimiteitsbeginsel onze acties soms afgezwakt en vertraagd. Als landen van tevoren weten dat de uiteindelijke beslissing met gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan worden genomen, hebben ze een sterke prikkel om allianties aan te gaan en de consensus vorm te geven. Als ze weten dat ze alles kunnen blokkeren, hebben ze die prikkel niet. Daarom vind ik dat we in het buitenlands beleid stemming met gekwalificeerde meerderheid nodig hebben.”

Trekt Brussel niet teveel macht naar zich toe?

“Het recente verleden laat heel duidelijk zien hoe Europese crises kunnen worden overwonnen met Europese oplossingen. Corona is een goed voorbeeld. De Commissie heeft gecoördineerd, maar elk besluit is genomen in overleg met de lidstaten. Dat geldt ook voor de Russische invasie. Aanvankelijk benaderde Rusland de Europese ministers van Buitenlandse Zaken elk afzonderlijk, in zijn voortdurende pogingen om ons te verdelen. De EU reageerde met een verenigd antwoord. Deze eenheid zal ook van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat burgers in de hele EU hun huizen kunnen blijven verwarmen en dat bedrijven kunnen blijven functioneren. We leggen geen gasquota op.”

“We vragen de lidstaten om vrijwillig manieren te vinden om het gasverbruik nu te verminderen, zodat we meer kunnen opslaan voor de winter. En alleen in geval van nood, als Rusland bijvoorbeeld het gas volledig afsluit, wordt de reductiedoelstelling bindend. Als we nu gas besparen en samen onze voorraden aanvullen, bereiden we ons voor op de winter. En met elke uitgespaarde kubieke meter gas vergroten we onze weerbaarheid tegen Russische chantage.”