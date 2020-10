EU-steun voor Nederland over hervatten gesprekken MH17

Nederland krijgt de expliciete, unanieme steun van de andere 26 EU-regeringsleiders en staatshoofden in de MH17-kwestie. De EU roept Moskou op de gesprekken te hervatten over zijn aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17, zei premier Mark Rutte na afloop van de tweedaagse top in Brussel.