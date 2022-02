EU onderzoekt uitsluiten Rusland van internationaal bankensysteem Swift

Een demonstrant in Berlijn protesteert tegen de Russische invasie van Oekraïne. Beeld REUTERS/Michele Tantussi

Dat gebeurt op verzoek van de ministers van Financiën van de Europese Unie, die in Parijs vergaderen over de oorlog in Oekraïne. Het uitsluiten van Swift is een van de opties waarover de EU nadenkt om Rusland financieel en economisch te raken vanwege de invasie.

Sommige lidstaten, met name Duitsland, Italië, Hongarije en ­Cyprus, zijn er huiverig voor Rusland via Swift te treffen. Door het land uit het samenwerkingsverband van banken te gooien zou het voor ‘gewone’ mensen een stuk moeilijker worden om geld over te maken naar familie in Rusland, vreest onder andere Duitsland. Ook zou het bedrijfsleven in de EU eronder lijden omdat betalingen van klanten of betalingen aan leveranciers dan ingewikkelder worden.

Via Swift wordt geen geld overgemaakt. Het is een elektronische financiële berichtendienst tussen banken uit ongeveer tweehonderd landen, waarmee het grensoverschrijdend betalingsverkeer gemakkelijker wordt gemaakt. Dagelijks gaan er miljoenen betaalinstructies door het netwerk. Het hoofdkantoor is in België gevestigd, maar datacentra staan onder meer in Nederland.

Persoonlijke straf

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van het opnemen van Swift in het sanctiepakket dat donderdag is afgesproken. VVD, D66 en PvdA pleiten al langer voor deze maatregel, en ook GroenLinks, ChristenUnie en CDA zijn voor.

De Europese Unie wil de Russische president Vladimir Poetin toch rechtstreeks en persoonlijk straffen. De president kan straks niet meer bij eventueel in de EU ondergebracht vermogen, hebben de lidstaten afgesproken. De sanctie geldt ook voor zijn minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken). De EU wilde Poetin en Lavrov tot dusver ontzien, uit angst alle mogelijkheden voor een diplomatieke oplossing voor de Russische oorlog tegen Oekraïne te verspelen.

Los van de sancties heeft de Raad van Europa Rusland als lid geschorst. De aanval op Oekraïne gaat de 46 resterende lidstaten van de verdragsorganisatie, die de mensenrechten in Europa bewaakt, te ver. Rusland blijft als geschorste lidstaat verplicht zich aan de afspraken van de raad te houden. Russen houden ook de mogelijkheid om naar het mensenrechtenhof in Straatsburg te stappen.

De Russische regering heeft eerder gezegd uit de organisatie te stappen als het tot een schorsing zou komen. Een vertrek van Rusland zou een eind maken aan een decennialange worsteling met het Kremlin. Moskou is talloze malen berispt en bestraft. Daarvan trekt het land zich steeds minder aan.