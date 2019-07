EU-leiders vergaderen bij ontbijt verder over onder andere Timmermans

De marathonsessie van de Europese Raad gaat maandagochtend verder. Beeld AP

13 uur na aankomst in het gebouw van de Europese Raad in Brussel is er nog geen compromis bereikt, maar de optie dat Frans Timmermans de Europese Commissie gaat leiden is nog niet van tafel. “We zullen zien of er een akkoord komt”, zei de Italiaanse premier Giuseppe Conte, die even naar de grote perszaal kwam.

De top was begonnen met overleg in kleine groepjes. Het diner werd daardoor 3 uur later dan gepland opgediend. Na 1,5 uur aan tafel besloot EU-president Tusk tot een ronde individuele gesprekken met de 28 leiders. Vijf uur later en na een intermezzo met een iets grotere groep kwam er een tweede ronde die de patstelling moest doorbreken.

De pijn zit bij de grootste politieke familie, de christendemocratische EVP, die in ruil voor het afstaan van het commissievoorzitterschap aan de sociaaldemocraten de leiding wil krijgen van het Europees Parlement én de Europese Raad. De uitkomst voor onder andere Frans Timmermans is nog onduidelijk.