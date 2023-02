EU-leiders houden top over migratie: hekken om Europa zijn geen taboe meer

Op de grens van Bulgarije en Turkije is een hek opgetrokken om illegale asielzoekers tegen te houden. Beeld AFP

In Nederland sliepen deze zomer honderden asielzoekers op het gras voor aanmeldcentrum Ter Apel, binnen was er geen plek meer. In Brussel verblijven 800 asielzoekers in een overvol kraakpand, wachtend op een plekje in de rij bij de Belgische immigratiedienst. In het Oostenrijkse Traiskirchen werden in het lokale aanmeldcentrum 1500 asielzoekers gepropt, waar er plek was voor 500. “Dramatisch en onmenselijk,” stelde de burgemeester.

Na de grote vluchtelingencrisis van 2015 nam de EU zich voor een werkend asielbeleid op te stellen. Maar nu, acht jaar later, is er van een goed werkend plan nog geen sprake en is het weer paniek aan de Europese grenzen. Donderdag en vrijdag praten de Europese leiders erover tijdens een EU-top in Brussel. De Nederlandse premier Rutte reisde de afgelopen weken half Europa door om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wat is er precies aan de hand?

De EU worstelt met het (weer) stijgende aantal migranten dat naar Europa komt. De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex telde in 2022 330.000 illegale grensoverschrijdingen door migranten. Het hoogste aantal sinds 2016. Het waren vooral Syriërs, Afghanen en Tunesiërs. Grofweg gezegd komt de ene helft over de Middellandse Zee (in gammele bootjes vanuit Libië of Tunesië) en de andere helft over land (via Turkije en de Balkan).

Die migranten blijven meestal niet in de landen waar ze de EU binnenkomen (Italië, Griekenland), maar reizen door naar Centraal en West-Europa. Zo kwamen in Nederland vorig jaar 48.000 asielzoekers aan (inclusief legaal nareizende familieleden), veel meer dan een jaar ervoor.

Een bijkomend probleem: de oorlog in Oekraïne zorgde voor meer dan 3 miljoen Oekraïense vluchtelingen in Europa. Zij worden (voorlopig) niet als asielzoekers gezien, maar er is wel onderdak en hulp voor hen nodig. In Nederland staan momenteel 89.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd.

Migranten op de Middellandse Zee worden gered door hulpverleners van de Ocean Viking, een reddingsschip van het Rode Kruis en SOS Mediterrannee. Beeld AFP

Wat wil Nederland?

Veel. Althans: premier Rutte heeft zijn VVD-fractie in november moeten beloven dat hij hard aan de slag zou gaan met het inperken van migratie. Dat kan Rutte (vrijwel) niet zonder Europa, daarom vroeg hij of er een extra EU-top over migratie kon komen.

Nederland wil meer doen om afgewezen migranten terug te laten keren naar hun land van herkomst, vooral Algerije, Tunesië en Marokko. Daarvoor moet de EU afspraken maken met die landen, die vaak onwillig zijn.

Ook moet de bewaking van de buitengrenzen van de EU beter, vindt het kabinet. Landen kunnen daarbij hulp krijgen van Frontex. Rutte wil ook dat de landen van de westelijke Balkan hun visumregels gelijktrekken met die van de EU, met name kandidaat-lidstaat Servië. Nu kunnen mensen uit landen als Burundi, Turkije en Tunesië zonder visum naar Belgrado vliegen, en daarna verder reizen naar de EU.

En misschien wel het belangrijkste van de vier punten: het naleven van de Dublinverordening. In 2003 werd afgesproken dat het eerste land waar een asielzoeker asiel aanvraagt, ook verantwoordelijk is voor de afhandeling van het asielverzoek en dus ook voor de opvang van de asielzoeker. Maar in de praktijk reizen veel asielzoekers van het ene naar het andere EU-land, tot ergernis van in elk geval Nederland.

Wat wil de rest van Europa?

De EU bouwt bruggen, geen hekken, stelde Eurocommissaris Schinas in december in een interview. De feiten wijzen anders uit: Polen bouwt een 5 meter hoog hek over 200 kilometer langs de grens met Belarus, Griekenland doet datzelfde aan de grens met Turkije. Het hek tussen Bulgarije en Turkije staat er al even. Volgens de Europese onderzoeksdienst staat er inmiddels al 2000 kilometer hekwerk langs de buitengrenzen van de EU. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie en daarmee gesprekspartner van de regeringsleiders, spreekt nog niet over hekken, maar over technologie: drones, radar en camera’s.

Het is nog niet alles. De nieuwe, rechtse Italiaanse premier Meloni heeft opnieuw de strijd aangebonden met de schepen van hulporganisaties (ngo’s) die migranten uit hun bootjes op de Middellandse Zee redden. Meloni probeert het de ngo’s zo lastig mogelijk te maken om in Italië aan te meren. Tegelijk versterkt Italië de Libische kustwacht, die de migranten tegen moet houden. Dat houdt wél in dat die migranten (weer) in Libische detentiekampen terechtkomen, die berucht zijn vanwege mishandelingen en afpersingen.

Grenshek tussen Bulgarije en Turkije. Beeld AP

Gaat deze top alles oplossen?

Premier Rutte temperde eind vorige week de verwachtingen over de top alvast: ‘daar gaat geen manna uit de hemel komen’. “Mensen moeten niet denken: o, er is een top en nu komt er een oplossing. Het is een eerste top die agendasettend is.” Toch hoopt het kabinet voortgang te boeken in ‘een optelsom van kleine stappen’. De Europese discussie over migratie is, stelt Rutte, ‘enorm belangrijk’.