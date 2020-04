EU-leiders akkoord met herstelfonds van 540 miljard

Premier Mark Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

De uitkomst van deze korte videovergadering van de Europese Raad, de vierde sinds het begin van de crisis, zal ook paus Franciscus deugd doen. Hij riep eerder deze week op om te bidden voor de Europese Unie, ‘in deze tijden waarin eenheid zo belangrijk is’. Waar de ministers van Financiën van de Eurogroep (de landen die de euro als betaalmiddel gebruiken) bijna slaande ruzie hadden over wie hoeveel geld zou krijgen, onder welke voorwaarden en waarvoor precies, verliep de bijeenkomst van vandaag in ‘een goede sfeer’.

Premier Mark Rutte was dan ook blij met de uitkomst. “Jongens, dit is heel veel geld,” zei hij over het hulppakket van ruim 500 miljard euro voor de hard getroffen zuidelijke landen Spanje en Italië. Daarin zit 200 miljard voor het Europese midden- en kleinbedrijf, 100 miljard voor hulp aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en de rest kunnen landen lenen uit het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Dat is een noodfonds dat nog stamt uit de financiële crisis van 10 jaar geleden.

‘Vrekkige Vier’

Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk stonden lang lijnrecht tegenover landen met name Spanje en Italië. De ‘vrekkige vier’ wilden niet zomaar geld geven zonder dat daar voorwaarden aan werden verbonden. Spanje en Italië zagen daarin een gebrek aan solidariteit en beschuldigden met name minister van Financiën Wopke Hoekstra van ‘walgelijk gedrag’. Hoekstra en zijn collega’s kwamen er twee weken uiteindelijk toch uit, en nu hebben dus ook de leiders hun handtekening gezet. Er komen definitief geen corona-bonds (waarbij de landen gezamenlijk een schuld moeten aangaan) en er mag alleen geld geleend worden uit het ESM als dat besteed wordt aan de bestrijding van het corona-virus. Dat is precies wat Nederland wilde.

De leiders hebben ook afgesproken een speciaal herstelfonds voor de langere termijn in het leven te roepen. De voorzitter van de Europese Raad, de Belg Charles Michel, zei dat een dergelijk fonds in elk geval ‘voldoende geld moet bevatten, en gericht moet zijn op de sectoren en de delen van Europa die het zwaarst getroffen zijn’. Rutte en zijn collega’s hebben de Europese Commissie verzocht om ‘een precieze analyse te maken van de behoeftes en snel met een voorstel te komen dat recht doet aan de uitdaging waarmee we ons geconfronteerd zien’, aldus Michel.

Chocola

Rutte wilde nog geen bedragen plakken op dat fonds. “Ursula von der Leyen (de voorzitter van de Europese Commissie) moet eerst maar eens chocola maken van de ideeën die vanavond over tafel zijn gegaan.” Een belangrijk discussiepunt gaat in elk geval worden waar al dat geld vandaan moet komen. Komt het uit de meerjarenbegroting voor 2021-2027, moeten de lidstaten extra over de brug komen of wordt er iets anders bedacht? “Daar hebben we even de tijd voor”, zei Rutte. “Met het pakket dat er nu ligt, kan al heel veel gedaan worden.”