EU bezorgd over nieuwe migratieroute via Servië

Servische agenten escorteren migranten nabij Srpski Kustur. De EU maakt zich zorgen over migranten uit Cuba, India en Burundi die via Servië aankomen, doorreizen naar de EU en dan asiel aanvragen. Beeld AP

Eurocommissaris Ylva Johansson van migratie sprak vorige week strenge woorden. Ze wil dat Servië zijn visumregels verandert, zodat mensen uit Burundi, Cuba, Turkije en Tunesië niet meer zonder visum naar Belgrado kunnen vliegen. Vandaaruit proberen zij in groten getale illegaal de grens richting EU over te steken.

Het aantal migranten dat via de zogeheten ‘westelijke Balkanroute’ de EU binnenkwam, is in 2022 opeens met 100.000 gegroeid. Daar heeft EU-grensdienst Frontex de lidstaten vorige week over gewaarschuwd. Die dienst zag dat via die route, en met name via Servië, steeds meer mensen binnenkomen. In september alleen al ging het om meer dan 19.000 mensen.

Uit Cuba kwamen een jaar geleden 36 mensen naar de EU, dit jaar zijn dat er 339. Uit Burundi kwam vorig jaar niemand, nu waren het er 259. Uit India kwamen bijna 4500 mensen, terwijl dat er eerder zo’n 500 waren. Het aantal asielaanvragen uit Tunesië verviervoudigde van 1600 naar ruim 6000.

Oplossing via de diplomatieke weg

Oostenrijk trok ook al aan de bel, omdat daar plotseling veel meer asielaanvragen werden ingediend. De Oostenrijkse minister van binnenlandse zaken, Gerhard Karner, zegt dat zijn land in een paar maanden tijd plotseling meer dan 50.000 asielaanvragen heeft gekregen. Die komen volgens hem vooral van mensen die nauwelijks kans op asiel hebben, uit bijvoorbeeld India en Tunesië.

De EU dreigt nu om de visumvrije regels voor Serviërs in te trekken, maar zoekt eerst een oplossing via diplomatieke weg. Het zou volgens Johansson al helpen als Servië zijn visumregime gelijk trekt met de EU.

Hoewel het gaat om kleine aantallen mensen, wil de EU toch al ingrijpen. De vrees is dat de route bekender wordt bij mensensmokkelaars, en dat het over een paar weken of maanden om veel meer mensen zal gaan. Volgens Eurocommissaris Johansson gaat het bovendien vaak om asielaanvragen die weinig kans van slagen hebben. “Zij moeten worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke land,” zei ze afgelopen vrijdag. Deze week bespreekt ze de kwestie met de Servische autoriteiten.

Intussen overlegt Johansson ook met EU-landen over de komst van mogelijk 700.000 Oekraïners, die alsnog hun land willen ontvluchten omdat hun verwarming niet meer werkt. Het kan soms in Oekraïne 30 graden onder nul worden. Mensen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen in de EU, maar mogen er wel verblijven.