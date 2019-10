EU bereikt deal over brexit met Londen

Premier Boris Johnson. Beeld Getty Images

De Britse premier Boris Johnson en de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de brexit. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, tweette het nieuws om 11.30 uur donderdagochtend.

In het akkoord tussen de onderhandelaars is een herzien plan voor de grens van de Ierse en Noord-Ierse grens opgenomen. ‘De Europese Commissie heeft daarvoor goedkeuring gegeven. De premier van het Verenigd Koninkrijk heeft aangegeven deze documenten vandaag ook ondertekend aan mij te leveren.’

Johnson bevestigde het nieuws vrijwel gelijktijdig op Twitter ‘We hebben een fantastische nieuwe deal, waarmee we de controle terug zullen krijgen.’

Kiem gesmoord

De volgende stap in het proces is dat het Britse Lagerhuis over het conceptakkoord moet stemmen, voegde Johnson daaraan toe. Die stemming staat gepland voor zaterdag.

De tweedaagse EU-top, die geldt als deadline om een brexitdeal te sluiten, is donderdag begonnen.

Al het optimisme over een mogelijke brexitdeal leek donderdagochtend vroeg nog in de kiem gesmoord te zijn doordat Boris Johnsons coalitiegenoot DUP een nieuw voorstel had afwezen. Nadat Johnson de afgelopen dagen grote concessies had gedaan met betrekking tot de Ierse grenskwestie, lag in Brussel een akkoord zo goed als klaar om donderdag ondertekend te worden. De Britse premier moest woensdagnacht zijn coalitiegenoten thuis overtuigen, waarbij alle ogen op de Noord-Ierse partij DUP waren gericht.

Zoals werd gevreesd maakte die donderdagochtend bekend Johnsons conceptvoorstel niet te accepteren. De unionistische partij schreef niet te kunnen instemmen met wat wordt voorgesteld rond douaneregelingen en inspraak na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Niettemin kwam Johnson donderdag tegen het middaguur met witte rook: hij meldde dat er een deal was. De DUP herhaalde haar bezwaren.

Dwarsliggen

De steun van de DUP is cruciaal wil Johnson een brexitdeal goedgekeurd krijgen in het Lagerhuis. De Noord-Ierse partij mag dan slechts 10 van de 650 zetels in het parlement hebben, gisteren gaven Conservatieven aan de lijn van de DUP te volgen in hun stemming over een brexitvoorstel van Johnson, die überhaupt al geen meerderheidscoalitie in het Lagerhuis heeft.

Uitgesloten noemde de DUP een deal nog niet. In de verklaring schreef de partij dat die met de Britse regering blijft samenwerken om te proberen een ‘verstandige deal’ te realiseren.

Johnson had tot uiterlijk vrijdag 18 oktober om een levensvatbaar brexitakkoord met de EU uit te onderhandelen. Hij kan de deal zaterdag tot stemming brengen in het Britse Lagerhuis, waar hij dan moet hopen dat een meerderheid voor zijn plan stemt. Het brexitplan van zijn voorganger Theresa May werd drie keer weggestemd in het parlement. Ook toen lag de DUP drie maal dwars.

Voor de DUP is het een vereiste dat er geen grens met het Verenigd Koninkrijk wordt opgeworpen. Dat lijkt niet te verenigen met de plannen van Johnson en de EU.