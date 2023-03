EU bepaalt: werkgever moet voortaan aantonen dat man en vrouw hetzelfde loon krijgen

Werkgevers worden verplicht om informatie openbaar te maken over het salaris dat hun werknemers ontvangen. Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Die bepaling staat in de richtlijn over gelijke beloning van mannen en vrouwen die het Europees Parlement donderdag aannam. Het is de uitkomst van jarenlang onderhandelen en de 27 EU-landen hebben al laten weten dat zij ermee akkoord gaan. De maatregelen zijn bedoeld om de salarisverschillen tussen vrouwen en mannen weg te nemen, maar kunnen worden aangegrepen door iedereen die zich afvraagt of zij of hij wel voldoende verdient.

Dát mannen en vrouwen gelijk beloond dienen te worden voor gelijk werk is in Nederland al vastgelegd in de Wet gelijke behandeling. De nieuwe regels moeten het makkelijker maken om te controleren of het ook echt gebeurt. Want, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende, van de loonkloof in Nederland is zo’n 7 procent ‘onverklaarbaar’.

Een greep uit wat er is afgesproken: werkgevers worden verplicht om informatie openbaar te maken over het salaris dat hun werknemers ontvangen. Het gaat dan niet om personen, maar wel om functiegroepen: wat verdient een junior accountmanager? Ook als er in zo’n functiegroep slechts een paar mensen zijn ingedeeld, zoals chefs. Alle bedrijven moeten dat inzicht geven als een werknemer erom vraagt, grotere bedrijven (vanaf honderd werknemers) moeten er ook in het openbaar over rapporteren.

Daarnaast ligt de bewijslast straks bij de baas. “Niet jij hoeft aan te tonen dat je minder betaald krijgt dan je collega’s, je werkgever moet aantonen dat het níet zo is,” zegt Agnes Jongerius, oud-FNV-voorzitter en als Europarlementariër een van de drijvende krachten achter de nieuwe wetgeving.

Via een truc

Transparantie is hard nodig, zegt Jongerius. Ze hoorde laatst hoe een vrouw er alleen maar achter had kunnen komen door een truc te gebruiken. “Toen ze met een mannelijke collega in de lift stond, vroeg ze terloops: in welke loonschaal zitten wij nou ook alweer? Hij gaf nietsvermoedend antwoord. En toen bleek dat er helemaal geen sprake was van ‘wij’: zij was twee schalen lager ingedeeld.” Jongerius hoopt dat de nieuwe regels het makkelijker maken om op de werkvloer over salaris te praten.

Betalen werkgevers vrouwelijk personeel expres minder? “Ik geloof niet dat werkgevers slechte mensen zijn. Het zit in onbewuste factoren: mannelijke leidinggevenden herkennen zichzelf in een jongeman die erg zijn best doet. Bij een jonge vrouw in dezelfde functie vragen ze zich af of ze niet allereerst moeder is,” zegt Jongerius.

Blijft het straks nog mogelijk iemand die beter presteert in dezelfde functie beter te betalen? Jongerius: “Jazeker. In bedrijven die met loonschalen werken gaan sommige mensen binnen hun functiegroep al sneller door hun tredes heen dan anderen, dat verandert niet. Een werkgever kan een uitzonderlijke werknemer ook extra taken geven, dan is er ook een onderbouwing om die meer te laten verdienen.” Wees er eerlijk en duidelijk over, daar gaat het om. “De plicht tot transparantie helpt een leidinggevende te beseffen wat hij nou eigenlijk aan het doen is.”

Vorige baan

Ook nieuw: werkgevers mogen straks niet meer vragen naar wat je in je vorige baan verdiende. Iedereen die weleens overstapt, kent het: zodra het salaris ter sprake komt, volgt die vraag. Vaak moet je ook je laatste loonstrookje overleggen. En dan krijg je bij je nieuwe baan er iets bovenop. Voelt fijn, maar wat als de collega’s met wie je gaat werken al veel meer verdienen?

Het is nogal wat, maken al die nieuwe regels het werkgevers niet heel lastig? “Werkgevers hebben altijd meer macht dan werknemers, het arbeidsrecht is ervoor om dat verschil wat kleiner te maken,” zegt Jongerius. Toen ze in 1987 bij de FNV begon – ook daar – kreeg ze pas hetzelfde loon als de mannen nadat ze samen met vijf vrouwelijke collega’s een advocaat had ingeschakeld.

Sinds die tijd neemt de loonkloof wel af. In het huidige tempo duurt het alleen nog tot 2086 voordat vrouwen en mannen gelijk worden betaald, zo rekende persbureau Bloomberg vorige maand uit. “Daar kan ik niet op wachten,” zegt Jongerius. De gelijkheid is al bij de oprichting van de Europese interne markt, inmiddels vijftig jaar geleden, afgesproken.

Zeg dan als werkgever maar eens dat je daartegen bent. VNO/NCW en MKB Nederland laten in een reactie weten dat ook zij vinden dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gelijk moeten worden beloond. “Wij steunen daarom de Europese richtlijn. Nu is het zaak dat we die ook op een goede manier gaan implementeren zodat het in de praktijk ook daadwerkelijk effect heeft.”

Dat implementeren is nu allereerst aan het kabinet, dat de richtlijn in Nederlandse wetgeving moet omzetten.