Eten bij monument in Rome? 250 euro boete

“Fuuuuut!!” Een schel geluid klinkt uit het fluitje van een blonde agente die met grote passen op vier verschrikt kijkende toeristen afloopt. De familie uit Pakistan dacht in de schaduw op de Spaanse Trappen even snel te lunchen met wat meegebrachte sandwiches. De jongste zoon kijkt met grote ogen naar de agente voor hem.

“No food! No food!” zegt de agente streng, terwijl ze op de pakketjes zilverfolie wijst. De familie kijkt verbaasd om zich heen, ritst de rugzakken open en stopt de broodjes terug. Geen picknick dus. Als de agente wegloopt, moet moeder Sira voorzichtig lachen. “Ik had geen idee dat we iets verkeerd deden. Mijn zoontje had honger en we wilden uitpuffen. Moeten we dan iedere maaltijd in een restaurant zitten?”

“Nee,” legt gemeenteraadslid Sara Seccia uit. “Maar op de monumenten mogen toeristen én inwoners vanaf deze maand alleen maar een flesje water drinken. Het centrum van Rome is een openluchtmuseum en het is tijd dat we het zo gaan behandelen.”

De gemeente heeft een nieuwe wet die boetes mogelijk maakt voor zogeheten onbeschaafd gedrag. Voor eten of drinken op of rond monumenten kan een boete van 250 euro worden gegeven. Herhaalde overtredingen kunnen zelfs een straatverbod opleveren rond bepaalde monumenten. Rome hoopt zo de overlast van de jaarlijks groeiende stroom aan toeristen te beperken, voor de bewoners van de stad maar vooral voor de monumenten.

Van geen kwaad bewust

Seccia wijst naar de Fontana della Barcaccia, onderaan de Spaanse Trappen. Er staat een constante rij van toeristen die de fontein opstapt om een slokje water te nemen of hun flesjes te vullen. De thermometer wijst vandaag 41 graden aan. Seccia: “Ik snap het hoor. Het is bloedheet, en iedereen moet goed blijven drinken, maar we hebben in Rome overal publieke nasoni.” Die ‘grote neuzen’ bieden tapwater voor iedereen. “Maar toeristen vinden dit leuker.” Het raadslid blijft even stil terwijl ze kijkt hoe een moeder de gezichten van haar dochters wast onder het stromende water. “Een eeuwenoude fontein van Bernini! Als daar honderden, duizenden mensen per dag opstappen… Je ziet dat het marmer daar al veel gladder is dan de rest van de fontein.”

Rome voert de regels geleidelijk in. Het gaat om een cultuuromslag en toeristen hebben het recht op een waarschuwing voor ze de portemonnee moeten trekken. De meesten zijn zich van geen kwaad bewust als een agent fluitend en druk gebarend op ze afloopt. Een Zweedse dame heeft haar voeten even uit haar schoenen gehaald om af te koelen op de Spaanse trappen en krijgt direct op haar kop. “Shoes on. Shoes on!” Beschaamd gespt ze haar sandalen weer dicht. Een Argentijnse jongen op zijn sokken, gaat de discussie aan als hij wordt gesommeerd zijn schoenen aan te trekken. “Waarom? Wat doe ik verkeerd?” De agente loopt zonder reactie door. Hij kijkt haar hoofdschuddend na: “Dit is toch te bizar voor woorden? Wat voor schade richt ik aan door even op mijn sokken hier te zitten?”

Seccia: “het gaat niet alleen om fysieke schade aan de monumenten, maar ook om het aanzicht. We willen dat mensen zich op een nettere manier hier gedragen. En daar hoort bij dat je je schoenen aanhoudt.”

Het gemeenteraadslid belooft dat nietsvermoedende toeristen niet onmiddellijk een boete krijgen. “Maar pizzapunten eten op de trap van een monument, daarvan moeten mensen aanvoelen dat dat niet kan. Daar krijg je nu gewoon een boete voor. En ook je handen wassen in de Trevifontein kost 250 euro vanaf volgende maand. We hebben helaas moeten constateren dat zonder boetes mensen uiteindelijk toch doen wat ze willen.”

Nacht in de cel

Voor een duik in de historische fonteinen was er al een boete van 300 euro. Die is met de nieuwe regels dubbel zo hoog. Ook moet de zwemmer voor de strafrechter verschijnen en een nacht in de cel doorbrengen.

Seccia: ‘We willen de toeristen én de inwoners van Rome heropvoeden met deze regels. Ik snap dat er weerstand is, maar uiteindelijk is het in ieders belang dat deze prachtige historische stad zo lang mogelijk bewaard blijft en het decorum krijgt dat ze verdient.” Ze loopt langs de Trevifontein en knikt tevreden naar de agenten die het voor elkaar hebben gekregen dat er even niemand op de rand zit. Naast haar halen twee blonde toeristen een muntje uit hun portemonnee en gooien dat over hun schouder in het water. Wie dat doet, komt terug naar de stad, volgens de legende. Seccia lacht naar de dames: “Die traditie houden we natuurlijk in ere. Die hoort bij Rome.”