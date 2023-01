Erdogan spint garen bij blokkeren Zweeds en Fins Navo-lidmaatschap: ‘Hij wil in eigen land overkomen als de sterke man’

Aan een grootschalige Navo-oefening in Noorwegen, vorig jaar april, deden ook militairen uit Zweden en Finland mee. Beeld ANP / TT News Agency

Het plan was duidelijk. Zweden en Finland zouden dit jaar met veel elan toetreden tot de Navo. De Scandinavische landen wilden na de Russische inval in Oekraïne, vorig jaar februari, hun neutraliteit opgeven voor de militaire veiligheid van het Noord-Atlantische bondgenootschap. Alle Navo-leden (dertig landen) moesten dan wel akkoord gaan met hun lidmaatschap. Dat is een probleem: Turkije blokkeert de toetreding van Zweden. Wat zijn de gevolgen voor de betrokken partijen?

Turkije

Recep Tayyip Erdogan laat er geen misverstand over bestaan. “Als je geen respect toont voor de Turkse republiek of voor het geloof van moslims, kun je ook geen steun van ons krijgen wat de Navo betreft,” aldus de president in een reactie op het optreden van de Zweeds-Deense extreemrechtse activist Rasmus Paludan. Die verbrandde afgelopen zaterdag voor de Turkse ambassade in Stockholm een exemplaar van de Koran.

De kritiek vanuit Ankara op de toetreding van Finland en met name Zweden komt niet uit de lucht vallen. Beide landen bieden tot groot ongenoegen van Erdogan onderdak aan leden van de Koerdische PKK. Toch leek het land met het op één na grootste leger binnen de Navo (de VS staat op 1) afgelopen voorjaar milder gestemd. Zeker toen de drie landen een overeenkomst tekenden, waarin afspraken zijn gemaakt over wapenexport en terrorismebestrijding. Onlangs voerde de Turkse regering de druk weer op door te eisen dat Zweden en Finland 130 mensen uitleveren die Ankara ziet als Koerdische terroristen. Dat Koerden vervolgens in Stockholm een Erdogan-pop aan een lantaarnpaal hingen, droeg allerminst bij aan het wegnemen van de spanningen.

Volgens Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden, komen de incidenten Erdogan op dit moment goed uit. “In aanloop naar de presidentsverkiezingen op 14 mei probeert hij er politieke munt uit te slaan. Hij wil in eigen land overkomen als de sterke man die opkomt voor de Turkse staat. Daarom speelt hij gretig de religie- en terreurkaart.”

Vóór de verkiezingen hoeven we niet te verwachten dat Turkije alsnog over de brug komt en goedkeuring verleent aan het lidmaatschap, zegt Osinga. “Zeker Zweden kan het voorlopig vergeten. Erdogan heeft zichzelf in een hoek gemanoeuvreerd waar hij voor mei niet uitkomt. Turkije is een machtig Navo-lid en weet dat de bondgenoten voorlopig niet zullen ingrijpen.”

Zweden

De Zweedse premier Ulf Kristersson meldde begin deze maand dat het geduld bij de Zweden op is als het gaat om de Turkse houding. Hij zei dat zijn land genoeg heeft gedaan, maar dat Turkije te veel eisen blijft stellen. Nu de toon van Erdogan nog harder is geworden, is het juist Kristersson die inbindt. Hij wil de dialoog met Turkije zo snel mogelijk hervatten, zei de premier dinsdag. “Geen enkele andere veiligheidskwestie is belangrijker dan dat wij, samen met Finland, snel lid worden van de Navo. We zijn ervan overtuigd dat ze een beslissing zullen nemen. We weten alleen niet wanneer, de beslissing ligt in handen van Turkije.” Osinga stelt dat Zweden in een moeilijk parket is gebracht door de Turken. “Ze sluiten graag aan bij de Navo, maar willen zich ook niet laten gijzelen door Erdogan. Het is balanceren op een dun koord.”

Finland

Alleen al vanwege de ruim 1300 kilometer lange grens met Rusland is het voor de Finnen belangrijk om zich bij de Navo aan te sluiten. “Voor Finland zijn de veiligheidsbelangen groter dan voor Zweden,” zegt Osinga. “Ze bouwen niet voor niets een muur aan de grens. Ze trekken samen op, maar de Finse minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Haavisto, liet al doorschemeren dat ze mogelijk op eigen houtje verdergaan met de procedure als Turkije zich blijft verzetten tegen het Zweedse lidmaatschap. Finland kan wat Ankara betreft lid worden.”

Haavisto gaf deze week aan dat het verstandig is ‘een time-out’ in te lassen voordat de drie landen weer gesprekken gaan voeren. “We moeten kijken waar we staan wanneer het stof is neergedaald na de huidige situatie. Dus er mogen nog geen conclusies worden getrokken,” aldus de Finse minister.

Ondanks dat ze nog niet bij Navo zijn aangesloten, hoeven Finland en Zweden volgens Osinga niet te vrezen voor hun veiligheid. “Ze hebben al veiligheidsgaranties van in elk geval de Amerikanen, de EU en de Britten. Deze landen werken sowieso al veel samen.”

Navo

De samenwerking tussen de Navo, Zweden en Finland is al heel sterk. Toch wil de militaire alliantie graag dat de Scandinavische landen erbij komen. Ze beschikken over een modern en groot leger – zeker Finland – en hun ligging is strategisch.

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo, riep Turkije op de gesprekken niet te blokkeren. “De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van denken zijn een kostbaar goed, in Zweden en in alle andere Navo-landen. Dat is ook de reden waarom ongepaste daden niet per se illegaal zijn,” zei hij, verwijzend naar onder meer de koranverbranding in Stockholm.

Volgens Osinga is de kans groot dat Turkije na de verkiezingen alsnog het lidmaatschap goedkeurt. “Zeker de Amerikanen voeren de druk op. Er staat veel op het spel. Sommige commentatoren schrijven dat de Navo zich niet moet laten ringeloren en dat Turkije desnoods moet worden ingeruild voor Zweden en Finland. Maar dat vind ik onzin, daarvoor is de positie van Turkije te groot. Dat land wil je erbij houden. De hele situatie heeft vooral tijd nodig. En er is veel vertrouwen in de rol van Stoltenberg. Hij is in staat de laatste rimpels glad te strijken.”