Erdogan roept op tot eenheid, maar haalt wel uit naar rivaal Kilicdaroglu

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens zijn overwinningsspeech. Rechts zijn vrouw Emine Erdogan. Beeld ANP / EPA

“Het is tijd om onze geschillen aan de kant te schuiven en om eenheid en solidariteit na te streven rond de dromen van onze natie. Dit vragen we met heel ons hart,” zo voegde hij daaraan toe.

Niet lang daarna haalde Erdogan echter uit naar zijn rivaal in de verkiezingen, Kemal Kilicdaroglu, die hij ervan beschuldigde banden te hebben met terroristen. Hij verklaarde dat ‘de terroristen hebben verloren, en de 85 miljoen burgers hebben gewonnen.’

Tijdens de toespraak bij het presidentieel paleis nam Erdogan ook de tijd om de kiezers te bedanken die hem in staat stellen ‘om dit land nog vijf jaar te besturen.’ Erdogan won zondagavond de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Hij kreeg 52 procent van de stemmen, oppositieleider Kilicdaroglu 48 procent.

Terrorist

Erdogan liet verder weten dat hij de voormalig voorzitter van de pro-Koerdische Democratische Partij van de Volkeren (HDP), Selahattin Demirtas, niet zal vrijlaten omdat dit onder zijn regering niet mogelijk is. Hij noemde Demirtas daarbij een terrorist. De politicus werd in aanloop naar de verkiezingen van 2018 gevangengenomen.

Het Europese Hof voor Rechten van de Mens oordeelde in 2018 dat Turkije Demirtas vrij moest laten, maar Erdogan liet weten dat die uitspraak ‘ongeldig’ was in zijn land. Volgens Erdogan is de HDP een verlengstuk van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. De HDP spreekt dit tegen.