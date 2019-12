Erdogan betrekt het Westen bij nieuwe vluchtelingenstroom uit Syrië

Inwoners van een dorp in Idlib op de vlucht voor het geweld. Beeld AFP

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft op geheel eigen wijze de knuppel zondag nog maar eens in het hoenderhok gegooid. Sinds het Syrische leger met ruggensteun van Rusland een nieuw offensief is begonnen, zijn 80.000 inwoners van de provincie Idlib op de vlucht geslagen.

Tel ze op bij de 500.000 die het laatste oppositiebastion van Syrië sinds april ontvluchtten en bij de 3,7 miljoen vluchtelingen die Turkije naar eigen zeggen al huisvest en je hebt, in Erdogans woorden, ‘een last die Turkije niet alleen kan en wíl dragen’.

Negatieve druk

“Als het geweld tegen de inwoners van Idlib niet stopt, zal het aantal vluchtelingen dat deze kant op komt alleen maar toenemen,” zei Erdogan tijdens een ceremonie in Ankara. “De negatieve druk waar wij onder staan wordt dan iets wat alle Europese landen zullen voelen. Te beginnen met Griekenland.” Hij waarschuwde dat een herhaling van de Europese vluchtelingencrisis uit 2015 onvermijdelijk wordt wanneer nu niet wordt ingegrepen.

Hoezeer het Ankara ernst is, blijkt uit het feit dat dinsdag een team Turkse ambtenaren naar Moskou afreist, om met de Russische president Vladimir Poetin de mogelijkheden tot afspraken of zelfs een bestand nader te onderzoeken. Dat is eerder gebeurd. Turkije en Rusland maakten sinds september vorig jaar meerdere keren afspraken met elkaar die telkens in elk geval voor even het geweld in Idlib stopten, maar nooit een echte oplossing boden voor het laatste bastion dat in handen is van de Syrische oppositie.

‘Vluchtelingenkonvooi beschoten’

De Syrische president Bashar al-Assad voerde vorige week de druk op Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) nog maar eens op. De uit Al Qaida ontsproten terreurgroep houdt nog altijd stand in de provincie in het noordoosten van Syrië, waar zo’n 3 miljoen mensen wonen. Het geduld van Assad raakt duidelijk op. Vliegtuigen van bondgenoot Rusland hebben vorige week verschillende beschietingen in de regio uitgevoerd. Burgerslachtoffers zijn vrijwel zeker gevallen. Volgens activisten uit de regio die met Reuters spraken zijn dit weekend een markt en een vluchtelingenkonvooi geraakt. Het Britse persbureau kon die beweringen niet verifiëren.

De 3,7 miljoen in Turkse kampen vormen samen de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld. Erdogan weet als geen ander dat westerse landen bepaald niet zitten te wachten op het moeten opvangen van de groep. Steun voor zijn oplossing: kampen in gedemilitariseerde zones aan de Syrische kant van de grens, vindt hij echter ook niet. Die kampen komen dan in gebied dat zijn leger in september heroverde op de Koerdische militie YPG. Dat offensief ligt internationaal onder vuur, waardoor het Turkse voorstel tot nu toe aan dovemansoren is gericht.

Voor dreigementen over het doorsturen van vluchtelingen is het Westen doorgaans gevoeliger.