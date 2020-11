‘Enorme doorbraak’ farmaceut Pfizer: Coronavaccin voor 90 procent effectief én veilig

Pfizer lijkt de eerste te zijn met een effectiviteitsgraad van 90 procent. Beeld Anadolu Agency/NP

Het gaat om de eerste resultaten van het fase drie onderzoek, het laatste stadium voordat een vaccin de markt op mag. In die fase wordt een vaccin op ruim 43.000 mensen getest. Uit een eerste analyse blijkt dat 94 proefpersonen het coronavirus kregen. Het overgrote deel - ruim 90 procent - zat echter in de placebogroep, meldt Pfizer.

Dat betekent dat het vaccin een effectiviteitsgraad van zeker 90 procent lijkt te hebben. Dat is veel hoger dan verwacht en nodig is om een vaccin op de markt te mogen brengen. Ter vergelijking: de meeste vaccins hebben een effectiviteitsgraad van rond de 80 procent.

Voorlopig zijn tijdens de studies van het vaccin ook nog geen grote problemen op het gebied van bijwerkingen ontstaan, meldt de Amerikaanse farmaceut.

Hoewel nog niet alle resultaten binnen zijn, spreekt Pfizer-directeur Albert Bourla van een ‘enorme doorbraak’: “Met dit nieuws zijn we een behoorlijke stap dichterbij een vaccin dat een einde moet maken aan deze wereldwijde gezondheidscrisis.”

Aanvullende resultaten

Pfizer, dat samenwerkt met de Duitse farmaceut BionTech, hoopt de aankomende twee weken de aanvullende resultaten te publiceren. Ondertussen wil de farmaceut een marktaanvraag doen bij de FDA, de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Die stellen als eis dat een vaccin minimaal 50 procent effectief is: die doelstelling lijkt ruimschoots gehaald.

Ook Nederland heeft, samen met de andere lidstaten van de Europese Unie, miljoenen doses van het Pfizer-vaccin besteld. In Europa worden vaccins gekeurd door het EMA, het Europees Geneesmiddelen Agentschap. Het vaccin is daar al in rolling review, laat een woordvoerder weten: “Daarbij analyseren we de data die wel al hebben, zo kunnen we snel handelen zodra alle resultaten binnen zijn.”