‘Enorm veel donaties’ voor moeders en kinderen van Moria

Humanitaire hulp komt aan in de buurt van Athene. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

‘Enorm veel donaties’ komen de laatste dagen binnen bij Because We Carry, de Amsterdamse hulporganisatie die zich richt op de moeders en kinderen van Moria. De brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos heeft duidelijk veel losgemaakt bij de achterban in Nederland, vertelt Corinne Pommerel. “We zijn nu druk bezig om een groot transport te regelen vanuit Athene. Dat gaat om water, voedsel, babyvoeding, slaapzakken en matjes, echt de eerste levensbehoeften. De mensen hebben niets meer.”

De organisatie krijgt hulp aangeboden in allerlei vormen, maar richt zich nu eerst op wat dringend nodig is op het Griekse eiland. Pommerel: “We krijgen heel veel kleding aangeboden, maar dat heeft nu geen prioriteit. Er zijn ook mensen die aanbieden naar Lesbos te reizen om als vrijwilliger te helpen, maar dat kan nu helemaal niet. Het voelt misschien een beetje gemakkelijk, maar op dit moment is een donatie de beste en meest praktische manier om te helpen.”

Lokale bevolking

Behalve met het regelen van een transport is Because We Carry ook druk met de voorbereidingen van een grote publieksactie die volgende week van start moet gaan. Daarbij wordt samengewerkt met Movement On The Ground, een andere hulporganisatie die vanuit Amsterdam de vluchtelingen op Lesbos bijstaat. “Het gaat in eerste instantie om noodhulp,” vertelt Nathalie Meier namens de organisatie. “Water, dekens, medicijnen, alles wat nodig is voor de komende dagen.”

Movement On The Ground heeft een team op het eiland dat probeert waar mogelijk de lokale bevolking te betrekken bij de hulp. “Met het geld van onze donateurs kopen we voedsel en hulpgoederen in op het eiland. Op die manier komt de hulp aan de 13.000 vluchtelingen ook de mensen ter plaatse ten goede.” Via de website movementontheground.com kan een donatie worden gedaan. De website van Because We Carry is becausewecarry.org.