Enkele Republikeinen nemen afstand van Trumps fraudebewering: ‘Echt krankzinnig’

Amerikaanse president Donald Trump. Beeld REUTERS

Door dat wel te herhalen zou de president het Amerikaanse politieke proces ondermijnen en ook het fundamentele idee dat alle Amerikanen hun stem moeten laten tellen.

Trump, die al weken klaagt over de poststemmen, verklaarde donderdagnacht in het Witte Huis dat het tellen van de stembiljetten er ‘oneerlijk’ en ‘corrupt’ aan toeging. De president gaf echter geen bewijs voor die ernstige beschuldigingen. Staats- en federale functionarissen hebben ook nog geen gevallen van wijdverbreide kiezersfraude geconstateerd.

Adam Kinzinger, een vooraanstaande Republikein uit Illinois, twitterde dat de beweringen van de president ‘krankzinnig worden’. Als Trump ‘legitieme’ klachten heeft moet hij met bewijzen naar de rechter stappen, aldus Kinzinger, eraan toevoegend: “STOP met het verspreiden van weerlegde valse informatie.”

Ondermijnen

Gouverneur Larry Hogan van Maryland sloot zich daarbij aan. ‘De opmerkingen van de president ondermijnen ons democratische proces. Amerika telt de stemmen en we moeten de resultaten respecteren zoals wij altijd eerder hebben gedaan. Geen verkiezing of persoon is belangrijker dan onze democratie,’ aldus Hogan.

Andere kritiek, hoewel minder direct, kwam van leden van het Congres. Senator Marco Rubio, een gezaghebbende Republikein uit Florida zei eerder: “Dagen de tijd nemen om legaal uitgebrachte stemmen te tellen is GEEN fraude.”

Senator Mitt Romney zei dat als er onregelmatigheden worden gerapporteerd die ook zullen worden onderzocht ‘en uiteindelijk voor de rechtbank worden opgelost’.

Congreslid uit Michigan Paul Mitchell hekelde de uitspraken van Trump. “Als iemand bewijs van wangedrag heeft, moet dat worden voorgedragen en opgelost. Als dat op een andere manier wordt gedaan, schaadt dit de integriteit van onze verkiezingen en is dat gevaarlijk voor onze democratie.” Senator Pat Toomey uit Pennsylvania zei dat hij geen enkel bewijs van fraude ziet.

Steun

Trump kreeg ook steun van sommige Republikeinen. De twee prominente senatoren Lindsey Graham (South Carolina) en Ted Cruz (Texas) namen het voor hem op. “Ik zal je vertellen dat de president boos is, ik boos ben en de kiezers ook boos zouden moeten zijn,” zei Cruz bij een talkshow van Fox News.

Cruz beweerde zonder enig bewijs dat de Democratische hoofdaanklager van Pennsylvania opdracht had gegeven stemmen te tellen in de grootste stad van de staat, Philadelphia, ‘totdat Joe Biden wint’. In de cruciale swing state (20 kiesmannen) dreigt Trump zijn voorsprong te verliezen, doordat de voornamelijk Democratische poststemmen nog geteld worden. “We moeten daar nu naar binnen gaan,” zei Cruz over de stembureaus.

Ook Graham uitte bij Fox News zijn onvrede over de tellingen in Philadelphia. “Waarom sluiten ze mensen buiten? Omdat ze niet willen dat mensen zien wat ze doen.” Hij verwees daarmee naar een kort geding dat het campagneteam van Trump aanspande om waarnemers van de campagne en de Republikeinse partij toe te staan. Overigens waren er wel waarnemers van de Trumpcampagne aanwezig die toezagen op de telling van de poststemmen in Philadelphia.

Maar veel kopstukken in de Republikeinse Partij doen hun best om Trump niet rechtstreeks te bekritiseren, zelfs als ze vinden dat zijn gedrag de partij schaadt. Hoewel Biden vrijdagochtend dicht bij de 270 stemmen van het Kiescollege lijkt die nodig zijn om het Witte Huis te winnen, blijft het onduidelijk wanneer een winnaar naar voren kan treden.