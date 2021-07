Engelsen verheugen zich op EK-finale: ‘We kunnen de EU een lesje leren’

Fans vieren de overwinning van Engeland op Denemarken in de halve finale van het EK voetbal. Beeld Dave Rushen/Getty

Aan de toog van zijn stamkroeg Molly Blooms in de Londense wijk Dalston grijnst Paul rond het middaguur zijn tanden bloot. De 58-jarige Londenaar verkneukelt zich alvast over de verbolgen reacties in Europa, als Engeland morgen op Wembley afrekent met Italië. “Hoe mooi zou dat zijn?” vraagt hij, terwijl de bardame een pint voor zijn neus zet. “Uit de Europese Unie stappen en in de zomer even terugkeren om het EK te winnen.” Paul stemde ‘Remain’ tijdens het EU-referendum, maar zijn geduld met Brussel is op. “Ze doen niets anders dan ons irriteren.”

Premier Boris Johnson kan in de multiculturele buurt in Oost-Londen in normale tijden geen goed doen, maar zijn belofte om zich sterk te maken voor een nationale vrije dag als Engeland het EK wint, kan op veel bijval rekenen. “Niet dat ik op goedkeuring ga wachten”, interrumpeert Melvin (58), een boom van een kerel. “Football’s coming home”, grapt hij. “Ik niet. Als Engeland het flikt, blijf ik feestvieren tot ik omval.” De zoon van Ierse immigranten werkte jarenlang als schoonmaker in het Paleis van Westminster. In die periode vatte hij sympathie op voor de Conservatieve Partij. Zijn afkeer van de EU groeide mee.

Daklozen

“Mijn ouders maakten nog mee dat in Londen borden hingen met ‘No Blacks, No Dogs, No Irish’,” verdedigt hij zijn beslissing om ‘Leave’ aan te kruisen. Voor hem speelde xenofobie, één van de drijfveren achter de campagne om uit de EU te stappen, geen rol. “Waarom moesten we al dat geld aan Brussel afdragen? Van Manchester tot Londen struikel je over de daklozen. We moeten eerst aan onszelf denken.”

Rechtse boulevardkranten als Daily Mail en The Sun spelen in op deze sentimenten. Verhalen over klagende Spanjaarden en Italianen die een complot zien in de opmars van Engeland, duiken om de haverklap op. Meer dan speldenprikken durven de tabloids niet uit te delen. Hun opruiende artikelen rond het referendum kwamen hen op fikse kritiek te staan. Hun onderliggende boodschap blijft niettemin onverholen nationalistisch. Het Britse Rijk kan op het veld van Wembley zijn superioriteit laten zien.

‘Gewone’ voetbalfan

Ook de deftige Telegraph, het lijfblad van de regeringspartij, probeert de gevoelens van trots en vaderlandsliefde op te pompen. Politici struikelen over elkaar om zich als ‘gewone’ voetbalfan te laten fotograferen. Minister Rishi Sunak van Financiën was in de haast vergeten om de labels van zijn gloednieuwe shirt af te halen. Johnson marcheerde naar zijn dienstauto met een exemplaar met ‘Boris’ op de achterkant gestreken.

In het Londense Dalston, een Labour-bolwerk, ontgaat velen de ironie hiervan niet. Voetbal wordt gebruikt om pijnlijke affaires onder het tapijt te vegen. Het slippertje van minister Matt Hancock van Volksgezondheid met zijn adviseur Gina Coladangelo kan op de golven van ‘Football’s Coming Home’ naar de achtergrond worden gedrukt.

Middelvinger

Op straat werkt het succes van Engeland als een energie-injectie. Dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel onlangs nog pleitte voor een inreisverbod voor Britten naar de EU, geeft de finale een extra patriottische lading. Paul: “Alsof je een middelvinger naar Europa opsteekt.”