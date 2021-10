Engeland ontzet na doodsteken parlementslid David Amess

Beeld AP

De man liep de kerk binnen en stak de 69-jarige Amess meerdere keren. Behandeling ter plaatse en de komst van een traumahelikopter mochten niet baten. Het motief van de dader is onduidelijk. Het onderzoek wordt geleid door de politieafdeling die zich met terrorisme bezighoudt. Verschillende Britse media melden dat de 25-jarige verdachte een moslim is van Somalische afkomst, met de Britse nationaliteit.

Het eerste onderzoek duidt op “een mogelijk motief dat gelinkt is aan islamitisch extremisme” aldus de Metropolitan Police, de politie van de regio-Londen, in een verklaring. In het kader van het onderzoek wordt op twee adressen in Londen huiszoeking gedaan, aldus de politie. Onderzoekers denken dat de man alleen handelde, er worden momenteel geen andere daders gezocht.

Eerder op vrijdag had de lokale politie een kort statement uitgegeven: “Een man is gearresteerd voor moord nadat we een melding kregen van een steekpartij in Leigh-on-Sea. We werden opgeroepen naar een adres in Eastwood Road Nort kort na 12.05 uur vandaag. We gingen er direct heen en vonden een gewonde man. Hulpdiensten hebben hem geprobeerd te helpen, maar helaas is hij ter plaatse overleden.”

Geschokt

De vlag bij de ambtswoning van premier Boris Johnson hangt halfstok. Britse politici reageerden geschokt op het incident. ‘Diepbedroefd dat we Sir David Amess MP hebben verloren,’ twitterde justitieminister en vicepremier Dominic Raab. Amess was volgens hem een ‘formidabele campagnevoerder met een groot hart’. ‘Rust zacht mijn vriend,’ schreef hij erbij. Ook andere leden van het kabinet hebben met afschuw gereageerd.

‘Dit is een incident dat zal zorgen voor schokgolven door de parlementaire gemeenschap en het hele land,’ zei Lagerhuisvoorzitter Lindsay Hoyle. ‘De komende dagen zullen we de veiligheid van parlementariërs moeten bespreken en onderzoeken, net als maatregelen die moeten worden genomen.’ Leider van Labour Keir Starmer noemde de steekpartij schokkend en afgrijselijk. ‘Mijn gedachten gaan uit naar David, zijn familie en medewerkers.’

‘Gentleman’

De 69-jarige Britse politicus sir David Amess was een van de langstzittende leden van het parlement. Velen noemden hem een gentleman. Al sinds 1983 zit hij namens de Conservatieven in het Lagerhuis. Sinds 1997 vertegenwoordigde hij het district Southend West, ten noordoosten van Londen. Hij zette zich in het parlement vooral in voor dierenrechten en gold als een uitgesproken voorstander van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Als katholiek was hij een tegenstander van abortus. Vorig jaar publiceerde hij een boek over zijn politieke loopbaan. Amess laat vijf kinderen en zijn echtgenote achter.

Het is vaker gebeurd dat Britse parlementariërs zijn aangevallen. Zo werd Jo Cox van de Labour-partij in 2016 in aanloop naar het brexitreferendum gedood door een rechtsextremist. Een andere Labour-parlementariër, Stephen Timms, werd in 2010 meerdere keren gestoken, maar overleefde dat.