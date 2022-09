Engeland maakt zich op voor ‘laatste tocht’ van koningin Elizabeth II

Mensen kamperen in Whitehall, London, zondag 18 september 2022. Beeld Alberto Pezzali / AP

Een groep mariniers marcheert in hoog tempo over een pad in een afgezet deel van Green Park, aan de voet van Buckingham Palace. Na een paar rondes komt een bataljon van een andere eenheid in vol ornaat uit de legertenten op het aangrenzende grasveld. Ze oefenen, met een metronoom, voor de begrafenisprocessie. Om het juiste ritme aan te houden, moeten de militairen exact 75 passen per minuut maken.

De jonge rekruten vormen een fractie van een gigantische troepenmacht. In totaal houden 10.000 soldaten, mariniers en leden van de luchtmacht zich bezig met de laatste tocht van koningin Elizabeth II. Zesduizend van hen staan langs de route van Westminster Abbey naar Windsor Castle, waar de kist van de vorstin wordt bijgezet, naast haar overleden man Philip en vader King George VI, in een graftombe.

‘Up your game’

Admiraal Tony Radakin liet weten verheugd te zijn met de opdracht om Hare Majesteit voor de laatste maal te dienen, maar gaf ook een waarschuwing af. Zelfs de belangrijkste officiers kregen te verstaan hun beste beentje voor te zetten. ‘Up your game’ luidde zijn order. Getuige de toewijding van de troepen in Green Park is iedereen doordrongen van het besef dat alles vlekkeloos moet verlopen.

Boven hun hoofden klinkt het geluid van de wieken van helikopters die vanuit de lucht de menigtes en de colonnes van hoogwaardigheidsbekleders volgen. Mensen in het centrum van Londen, waar 36 kilometer aan dranghekken wordt neergezet, zien om de haverklap zwarte auto’s met geblindeerde ramen met hoge snelheid rond The Mall en Horse Guards Parade rijden.

Niemand kan met zekerheid zeggen of de inzittenden enkele van de tienduizend agenten van de Britse politie zijn of één van de ruim vijfhonderd presidenten, premiers, vorsten en diplomaten. Diehard royalty fans, die zich met proviand en slaapzakken op de beste plekken nestelden, denken aan het laatste. Rond half drie ‘s middags laten officials via luidsprekers weten dat het terrein rond Buckingham Palace niet meer toegankelijk is.

Werkpaleis

In het werkpaleis ontvangt King Charles III om 18.00 uur de hoogwaardigheidsbekleders tijdens een receptie. Deze bijeenkomst geldt als de meest intensieve beveiligingsoperatie ooit in het Verenigd Koninkrijk. Scotland Yard, het leger en elitetroepen van de SAS staan er niet alleen voor. De Nederlandse ambassade in Londen werkt op de achtergrond bijvoorbeeld mee aan de voorbereidingen rond het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Terwijl agenten van de London Metropolitan Police in fluorescerende regenjassen steeds meer wegen afzetten en blokkeren, zoeken dagjesmensen en toeristen langzaam de metro’s op. Om huiswaarts te keren of naar hun hotels te gaan. De relatieve drukte was niet meer dan een stilte voor de storm. Maandag houdt de overheid rekening met twee miljoen bezoekers die een glimp van de ceremonie willen opvangen.

Rouwdienst in de bioscoop

Ruim 125 bioscopen in het VK openen hun deuren voor het publiek om de rouwdienst in Westminster Abbey te kijken. De spoordiensten zetten 250 extra treinen in om reizigers naar de hoofdstad te vervoeren. Door het grote aantal hoogwaardigheidsbekleders kan niet elke VIP met een eigen escorte naar de kerk, waarin 2200 gasten passen. Vanaf het Royal Hospital wordt een deel van hen in groepen vervoerd.

President Joe Biden van de Verenigde Staten behoort niet tot dit gezelschap. De Democraat kreeg toestemming om zich in The Beast, zijn gepantserde voertuig, naar de plechtigheden te begeven. De beroemde ‘queue’, de ellenlange rij voor de bezichtiging van de kist van Elizabeth, krijgt nog even respijt. Wie de ‘cut-off’ haalde, krijgt tot maandagochtend 6.30 uur de kans om Westminster Hall te betreden.