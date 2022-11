En weer krijgt een hoge Russische generaal de bons

De Russische topgeneraal Aleksandr Lapin die deze week het veld moest ruimen, ontving in juli Poetin de hoogste Russische onderscheiding. Beeld Alexei Druzhinin, persfoto Kremlin via AP

Het kan snel gaan binnen de gelederen van het Russische leger dezer dagen. Wie het ene moment nog een gevierde held is, kan het volgende moment van zijn voetstuk vallen en de zondebok worden voor de falende militaire strategie van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Dat lijkt althans het lot van topgeneraal Aleksandr Lapin die zondag, na weken van speculatie, volgens Russische staatsmedia officieel uit zijn functie is ontheven. Generaal-majoor Aleksandr Linkov neemt vooralsnog zijn positie over als commandant van het centraal militair district.

Het ontslag van Lapin is opvallend, aangezien president Poetin hem in juli nog beloonde met de hoogste eretitel die Rusland kent: ‘held van de Russische Federatie’. Lapin kreeg de onderscheiding voor zijn rol als commandant bij de Russische verovering van de Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk in de regio Loegansk.

De 58-jarige militair was sinds 2017 bevelhebber van het centraal militair district, de grootste van de in totaal vijf militaire districten waarin het Russische leger is onderverdeeld. In die hoedanigheid leidde Lapin van 2018 tot 2019 de Russische troepen in Syrië en tijdens de huidige invasie van Oekraïne speelde hij eveneens een belangrijke rol in de bevelvoering.

Zeldzame kritiek

Het tij keerde echter nadat Russische troepen een vernederende nederlaag leden in de strategische stad Liman in de provincie Donetsk. Direct na de terugtrekking van het Russische leger daar, kreeg Lapin de wind van voren. Zo stelde de Tsjetsjeense leider en trouwe bondgenoot van president Poetin Ramzan Kadirov dat de generaal incompetent was en dat hij naar ‘het front gestuurd moet worden om zijn schaamte in bloed te zuiveren’.

Ook Jevgeni Prigozjin, de leider van huurlingenleger Wagner, en andere kopstukken binnen de Russische elite schoven de schuld van de tegenvallende militaire strategie in Oekraïne in de schoenen van Lapin.

De beschimping was onderdeel van een bredere stroom aan openlijke en zeldzame kritiek vanuit de kringen rondom president Poetin die de Russische militaire strategie te zwak vinden en aansporen op harder optreden in het buurland. Zeker sinds het Oekraïense leger in september een succesvol tegenoffensief begon in het oosten en zuiden van het land, klinkt die kritiek alleen maar luider.

Poging om de rust te bewaren

Het ontslag van Lapin staat dan ook niet op zichzelf. De afgelopen tijd moesten meerdere hoge militairen het veld ruimen. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne werden bijvoorbeeld ook de commandanten van de westelijke, zuidelijke en oostelijke militaire districten uit hun functie ontheven en precies een maand geleden werd luchtmachtgeneraal Sergej Soerovikin aangesteld als bevelhebber van de gehele invasiemacht in Oekraïne.

In september moest de onderminister van Defensie, die de logistiek in de oorlog regelt, al plaats maken voor vers bloed en weer een maand eerder meldde staatspersbureau Ria dat de commandant van de Zwarte Zeevloot het veld moest ruimen.

Wat dat betreft past het ontslag van Lapin in een patroon. De ontslagen lijken een poging om de rust aan het Rode Plein te bewaren en om de schuld voor het militair falen in Oekraïne van de politieke leiding in het Kremlin af te schuiven. Door de verantwoordelijkheid voor de aanhoudende nederlagen bij militaire kopstukken neer te leggen veegt Poetin zijn eigen straatje schoon en creëert hij telkens een nieuwe zondebok die de kritische klappen opvangt. Dit keer is dat Aleksandr Lapin, maar wie is de volgende in de Moskouse banencarrousel?