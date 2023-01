Emeritus paus Benedictus XVI begraven in Sint-Pieter

De emeritus paus Benedictus XVI werd geprezen als een groot theoloog en bekritiseerd als een zwak bestuurder van de katholieke kerk. Beeld FABIO FRUSTACI/EPA

Omdat Benedictus de eerste paus was die aftrad in circa zeshonderd jaar, zijn er weinig protocollen voor de begrafenis van een emeritus paus. Het Vaticaan heeft aangekondigd dat de ceremonie grotendeels vergelijkbaar zal zijn met die van overleden zittende pausen. Er zijn een paar kleine aanpassingen, met name in de gebeden die worden voorgelezen. Ook lag Benedictus de afgelopen dagen opgebaard in de Sint-Pieter zonder pauselijke regalia, zoals de zilveren staf of de wollen mantel. Tienduizenden mensen namen afscheid van de emeritus paus.

Benedictus krijgt in zijn kist wel pauselijke mantels. Daarnaast worden munten, medailles en een verzegelde loden buis in zijn kist gelegd. De buis bevat een beschrijving van Benedictus’ pontificaat, zoals alle pausen meekrijgen bij hun begrafenis.

Drie kisten

Net als de traditie is bij andere pausen, komt Benedictus in drie kisten te liggen. Zijn lichaam ligt in een cipressen kist, die in een zinken kist wordt gelegd. Die kist wordt op zijn beurt in een houten kist gelegd die wordt begraven. Benedictus komt op eigen verzoek te liggen in de crypte onder de Sint-Pieter waar zijn voorganger Johannes Paulus II ook begraven lag. Hij is in 2011 verplaatst naar een kapel in de basiliek.

Omdat Benedictus geen zittende paus meer was toen hij overleed, komen er minder officiële internationale delegaties dan gebruikelijk. Zijn geboorteland Duitsland stuurt wel de politieke top met bondskanselier Olaf Scholz en president Frank-Walter Steinmeier. Ook de koningen van Spanje en België wonen de dienst bij. Uit Nederland zal kardinaal Wim Eijk aanwezig zijn bij de plechtigheid en namens de regering de Nederlandse ambassadeur in Vaticaanstad, Caroline Weijers.

Pontificaat overschaduwd schandalen

De Duitser Joseph Aloisius Ratzinger werd in 2005 paus onder de naam Benedictus XVI. Vanwege gezondheidsredenen trad hij af in 2013. Sindsdien woonde hij in een klooster in Vaticaanstad en trad zelden in de openbaarheid. De enkele keren dat hij wel naar buiten trad, wekte hij reuring met zijn conservatieve uitlatingen, zoals dat het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk kwam door de culturele revoluties van de jaren 60 en 70. Zo schreef hij in een essay in 2019 dat bij ‘de revolutie van 1968 een strijd hoorde voor totale seksuele vrijheid, waarvoor niet langer enige norm gold’.

Benedictus’ termijn als paus is overschaduwd door schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Hij zou te weinig tegen het misbruik hebben gedaan en wangedrag hebben toegedekt. Begin 2022 vroeg hij de slachtoffers in de katholieke kerk om vergeving, maar tegelijkertijd ontkende hij misstanden te hebben verdoezeld.

Relatie met islamtische wereld

Ook heeft Benedictus tijdens zijn pontificaat de relatie met de islamitische wereld bekoeld door tijdens een lezing aan zijn oude universiteit in het Duitse Regensburg de profeet Mohammed als enkel gewelddadig te portretteren. Hij citeerde een veertiende-eeuwse Byzantijnse keizer die zou hebben gezegd: ‘Laat me zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult er slechts kwaadaardige en inhumane dingen tegenkomen, zoals zijn gebod het geloof dat hij predikte met het zwaard te verspreiden.’ De woorden werden als een provocatie opgevat.

Benedictus gold als een conservatieve theoloog die streng in de leer was; in 1981 was hij door Johannes Paulus II aangesteld als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, de machtige organisatie binnen de katholieke kerk die toeziet op theologische kwesties. In deze functie kreeg hij de bijnaam ‘de rottweiler van God’.

Beschermer van conservatieve waarden

Sommige conservatieve geestelijken zijn hem ook na zijn aftreden blijven steunen en zagen hem nog steeds als de beschermer van de conservatieve waarden binnen de kerk. De huidige paus Franciscus belichaamt het progressieve geluid binnen de katholieke kerk, een stroming die meer hervormingen wil doorvoeren in religieuze kwesties over onder meer het celibaat, de positie van vrouwen binnen de kerk, lhbtq-kwesties en de omgang met het verleden van seksueel misbruik.

Paus Franciscus leidt de dienst op het Sint-Pietersplein. De uitvaart begint om 9.30 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2. De politie verwacht tienduizenden toeschouwers bij de uitvaartplechtigheid in Vaticaanstad.