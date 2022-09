Elizabeths dood maakt in Zuid-Afrika discussie los over Brits koloniale verleden: ‘Geef onze diamant terug’

Koningin Elizabeth II bezocht in 1995 een ziekenhuis in Soweto Beeld REUTERS

“Wat geweest is, is geweest. Het is niet goed om zo lang wrok te blijven koesteren.” Lebogang Lebea, docent techniek uit Johannesburg, heeft geen bijzondere gevoelens bij koningin Elizabeths overlijden. “Ik vind het jammer dat ze dood is en ben er verder niet mee bezig.”

Het is een sentiment dat bij veel Zuid-Afrikanen leeft, zwart én wit. “We hebben lang geleden al vrede met de Britten gesloten,” refereert Jan Coetzier (71) aan de boerenoorlogen die de Afrikaners - vaak afstammelingen van Nederlandse kolonisten - eind negentiende eeuw uitvochten met de koloniale overheerser.

Na een leven in Pretoria verhuisde Coetzier vorig jaar naar Graaff-Reinet in de Grote Karoo - ‘het platteland’ - om dichter bij zijn dochter te wonen. “Mijn dochter is met een man van Engelse komaf getrouwd. Er zal vast nog wel een Afrikaner te vinden zijn, die Elizabeths dood niet betreurt. Voor de overgrote meerderheid speelt dat sentiment niet. We zijn 120 jaar verder.”

Tragische periode

Niet alle ruim 60 miljoen Zuid-Afrikanen laat koningin Elizabeths overlijden echter koud. Bij een deel van de zwarte bevolking is een discussie op gang gekomen over de Britse koloniale tijd. “We rouwen niet om Elizabeth, want haar dood herinnert ons aan een bijzondere tragische periode,” schreef de Economic Freedom Fighters (EFF) na haar overlijden in een tienduizenden keren gedeelde verklaring op sociale media.

De ultralinkse zwarte beweging beklemtoont dat Groot-Brittannië in 1795 de macht van de Nederlanders overnam en vanaf 1806 permanente controle verwierf. “Vanaf dat moment hebben de oorspronkelijke inwoners van dit land nooit meer vrede gekend, noch hebben ze de vruchten van de rijkdom van dit land genoten. Rijkdommen die werden en nog steeds worden gebruikt ter verrijking van de Britse koninklijke familie [..].”

Twist om grootste diamant

Na Elizabeths dood klinkt onder activisten verder de roep om de Cullinan I-diamant terug te laten keren naar Zuid-Afrika. De 3000 karaats diamant werd in 1905 in Transvaal gemijnd en is de grootste ooit. De edelsteen werd in negen grote en 36 kleinere stenen gesplitst en door de Afrikaner regering aan toenmalig Koning Edward VII cadeau gedaan. De grootste steen, de 530 karaats ‘Grote Ster van Afrika’, is verwerkt in de koninklijke scepter. Een petitie voor de terugkeer ervan is in enkele dagen 6000 keer getekend.

Het laat zien hoe gevoelig de verhoudingen met de oude koloniale macht nog altijd liggen. Ook koningin Elizabeth onderhield gedurende haar leven een gecompliceerde relatie met Zuid-Afrika. Als prinses bezocht ze het land al in 1947. Toen Elizabeth vijf jaar later de troon besteeg, maakte dat haar ook staatshoofd van Zuid-Afrika.

De Afrikaner-regering had toen net de Apartheid ingevoerd, wat wereldwijde kritiek opleverde. Andere Commonwealth-leden weigerden nog met Zuid-Afrika in één club te zitten. In 1961 volgde excommunicatie. De Afrikaner-regering van Hendrik Verwoerd wachtte dat niet af en riep Zuid-Afrika hetzelfde jaar uit tot republiek.

Mandela

De volgende decennia weigerde Elizabeth II Zuid-Afrika te bezoeken. Pas in 1991 doorbrak ze haar neutraliteit en verwelkomde onomwonden het naderende einde van Apartheid. Vier jaar later bezocht Elizabeth Zuid-Afrika weer en ontmoette ze nieuwe president Nelson Mandela.

De twee onderhielden een warme vriendschap. Mandela was één van de zeer weinigen die Elizabeth bij haar voornaam mocht noemen. Ze belden vaak. Hij gaf haar ook een bijnaam: Motlalepula, wat letterlijk ‘komen in de regen’ in de regen. “Haar bezoek viel namelijk samen met stortregens zoals we die hier lange tijd niet hebben gekend,” vertelde Mandela daarover in 1997.

De anekdote werd na Elizabeths overlijden door de Nelson Mandela Foundation (NMF) gedeeld in een warm eerbetoon. “Voor Madiba was het belangrijk dat de voormalige koloniale macht in zuidelijk Afrika hartelijke en productieve betrekkingen aanging met de nieuwe democratische republiek Zuid-Afrika.”

Mede daarom werd Zuid-Afrika in 1994 weer lid van het Britse Gemenebest. Deze zomer deed Zuid-Afrika nog mee aan de Commonwealth Games. Voor Mandela had dat speciale betekenis, aldus de NMF.

Morele verantwoordelijkheid

Andere Zuid-Afrikanen stellen dat Elizabeth en de Windsors zich onvoldoende hebben uitgesproken over het verleden. William Gumede, hoogleraar aan de universiteit van Witwatersrand, schreef in The Guardian dat opvolger koning Charles ‘morele verantwoordelijkheid moeten nemen voor het koloniale verleden’. “Het Gemenebest zal moeten verschuiven van een organisatie waarin het VK dominant is naar gelijkheid.”

De meeste Zuid-Afrikanen hebben ondertussen andere zaken aan hun hoofd. Bijna dertig jaar na de apartheid kampt het land met talloze problemen en een corrupte regering. Lebogang Lebea uit Johannesburg vindt toch dat zijn land de goede kant op gaat. “Veel zwarten krijgen het langzaam beter, ook in de townships. We zijn er alleen nog lang niet.”